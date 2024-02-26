Cem Küçük'ün gafı gündem oldu: 'Türkiye'de swinger seçmen var'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:04

Güncelleme: 26.02.2024 - 18:04

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, yerel seçimlere ilişkin konuştuğu Habertürk canlı yayınında kullandığı bir ifade nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de genel olarak halkın ideolojik aidiyetlerle oy kullandığını anlatmaya çalışan Cem Küçük, bunun dışında bir de “yüzer-gezer” seçmen grubunun olduğunu belirtti.

Ancak Küçük, kavramın İngilizcesini telaffuz ederken işler karıştı.

"SEÇİMİ BUNLAR BELİRLİYOR"

“Türkiye’de icraatlara bakmayan, iki taraf açısından da ideolojik bakan bir kitle var” diyen Küçük, sözlerinin devamında, “Bir de swinger denilen, böyle swings Amerika’daki gibi... Bir o tarafa bir bu tarafa geçen seçmen grubu. Seçimi de bunlar belirliyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Cem Küçük‘ün, İngilizcesi “swing voter” olarak bilinen kararsız seçmeni, genellikle cinsel yaşama ilişkin bir aktiviteyle özdeşleşen “swinger” kelimesiyle telaffuz etmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, “Swing voters’ı yanlış çevirince fena talihsizlik yaşanmış”, “Ona salıncak seçmen denir, İngilizcesi de swinger değil, swing voter”, “Sağda solda seçmenlere swinger demeyin döverler” yorumlarında bulundu.