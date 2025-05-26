Yandaş Cem Küçük'ten AKP'lilere 'Erdoğan hepinizi tasfiye eder' uyarısı: 'İmamoğlu'na ve CHP'ye yanaşanlar var...'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 2024 yerel seçim yenilgisinin ardından hükûmete yakın bazı isimlerin "Başkan Erdoğan gidici" diye düşündüklerini ve Erdoğan sonrasına hazırlık yaptıklarını öne sürdü.

'TASFİYE' UYARISI: "KİM OLDUKLARINI ERDOĞAN BİLİYOR"

"AK Parti’ye yakın olup, Erdoğan’la samimiyeti olup, İmamoğlu’na, CHP’ye yanaşanlar var" diyen Küçük, "Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor. İBB soruşturması bitiminde bakarsanız Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan, acele etmez; yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, "AK Parti döneminde bir yerlere gelip, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar!" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

"2024 yerel seçimlerini AK Parti kaybetti. CHP büyük başarı kazandı. Artık yapılacak ilk seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş kesin kazanır gözüyle bakılıyordu. Hâlâ öyle. Muhalefet de hükûmete yakın isimlerden bazıları da 'Başkan Erdoğan gidici' gözüyle olaya bakıyorlar.

...

Ancak bir de AK Parti’ye yakın olup, Erdoğan’la samimiyeti olup İmamoğlu’na, CHP’ye yanaşanlar var. Elimde bir veri yok ama Erdoğan bence her şeyin farkında. İmamoğlu’nun kimin otellerinde toplantı yaptığı, kimlere ihale verdiği ortada. İmamoğlu’nun bazı medya kuruluşlarını kimler üzerinden finanse ettiği biliniyor.

CHP’li ya da muhalif medya mensuplarının AK Partili sanılan müteahhitlerle görüşmeleri biliniyor. Muhalif bazı haber sunucularının bazı AK Partililerle yakınlığı biliniyor. AK Partili bazı gazetecilerin İmamoğlu ve ekibiyle perde arkasından görüşmeleri biliniyor. Bazı bürokratların Erdoğan sonrasına hazırlandığı biliniyor.

İBB yolsuzluk, rüşvet ve terör dosyasını üç dört gazeteci ve birkaç medya kuruluşu götürüyor. AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor!

Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor...

...

İBB soruşturması bitiminde bakarsınız Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder..."