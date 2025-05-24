Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında 'DEM Parti' iddiası: 'Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak'

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim adaylık gibi bir derdim yok" söylemini değerlendiren yandaş kalem Cem Küçük, "Erdoğan'ın yine aday olacağını düşünüyorum. DEM Parti'nin bunun önünü açacağını düşünüyorum" dedi.

Küçük, dünkü canlı yayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık açıklamalarına çarpıcı bir iddiada bulundu.

Küçük, “Erdoğan'ın yine aday olacağını düşünüyorum. DEM Parti'nin bunun önünü açacağını düşünüyorum Anayasa yazılmazsa da DEM Parti desteğini verecektir” ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK’TEN DEM PARTİ İDDİASI: "ÖNÜNÜ AÇACAKLAR"

Erdoğan’ın adaylığına dair son gelişmeleri yorumlayan Küçük, "Erdoğan’ın gene aday olacağını düşünüyorum. DEM Parti’nin bunun önünü açacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük, DEM Parti ile hükümet arasında yakınlaşmanın arttığını ve MHP ile DEM Parti arasındaki ilişkinin daha da kuvvetlendiğini belirtti.

PKK’nın silah bırakması meselesine de değinen Küçük, "PKK silah bırakmasa da DEM Parti destek verecektir. Genel hava silah bırakacağı yönünde" dedi.

Bu bağlamda Küçük, DEM Parti’nin Erdoğan’ın önünü açacak stratejik bir aktör olacağını savundu.

Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan'ın yine aday olacağını düşünüyorum. DEM Parti'nin bunun önünü açacağını düşünüyorum Anayasa yazılmazsa da DEM Parti desteğini verecektir. PKK silah bırakmasa da DEM Parti destek verecektir. Genel hava silah bırakacağı yönünde... DEM Parti ile artık hükümet arasında bir yakınlık kuruldu. MHP ile DEM Parti arasında daha büyük yakınlık var. Bu süreç devam eder ve ben Erdoğan'ın aday olacağını düşünüyorum.”