Yandaş Cem Küçük'ten AKP'ye bir 'asgari ücret' eleştirisi daha: Sokağı işaret etti

Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:15

Güncelleme: 27.12.2024 - 14:16

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması hem enflasyon altında ezilen yurttaşlarda hem de ekonomistler cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

Işıkhan'dan sonra gözlerin çevrildiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ek zamma kapıları kapattı.

Bunun üzerine gelen asgari ücret tepkileri yalnızca muhalefet ile sınırlı kalmadı. Önce AKP'li Şamil Tayyar, "Artışın yüzde 30’la sınırlandırılması olmadı, üzgünüm" dedi.

Ardından da yandaş yazar Cem Küçük, "Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar" değerlendirmesinde bulundu.

CEM KÜÇÜK'TEN İKTİDARA BİR ELEŞTİRİ DAHA

Cem Küçük, bugünkü "Faizleri az az düşürmek ve emeklinin durumu..." başlıklı yazısında da iktidara asgari ücret eleştirisi getirdi.

"Memnun edici bir rakam değil 22.104 TL" diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta bir kişi bile iyidir demiyor. AK Parti 2023 ve 2024’te emekliler konusunda sıkıntı yaşadı. Şimdi de özelikle dar gelirli insanların morali bozuldu. Ay sonu aralık rakamlarının gelmesiyle enflasyon belli olacak. Altı aylık fark yüzde 16-17 olacak gibi. Ama emeklilere biraz daha iyi verilmesi lazım. Şu an en sıkıntıda olan onlar. Yüzde 16-17’ye ilaveten yüzden 10 daha verilebilir. Ya da seyyanen bir rakam emekli maaşlarına eklenebilir. Yoksa emeklilerin sıkıntısı asla bitmez..."

'AK PARTİ'NİN SOKAĞA BAKMASINDA FAYDA VAR'

"Bizler hükûmeti ve Cumhurbaşkanımızı destekleyen gazetecileriz. Ancak hata ve eksikleri söylemek boynumuzun borcu. Sokakta neler olup bittiğini görüyoruz. Yanlışları söylemezsek önce millet bize darılır. O yüzden AK Parti’nin biraz sokağa bakmasında fayda var..."