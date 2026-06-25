Yandaş gazete duyurdu... Kılıçdaroğlu'ndan 'cezaevi' turu: Görüşmeyi reddeden Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmekte ısrarlı!

Kurultayda kaybettiği "genel başkanlık" görevine, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla geri dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, "cezaevi turuna" çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun; Selahattin Demirtaş, Merdan Yanardağ, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman gibi isimleri ziyaret etmesi bekleniyor.

YANDAŞ GAZETE DUYURDU: "ÖNCE DEMİRTAŞ, SON İMAMOĞLU"

Söz konusu gelişmeyi, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT duyurdu.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun; kendisiyle görüşme talebini reddeden HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmesi bekleniyor.

TGRT'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın yanı sıra; Merdan Yanardağ, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman gibi isimleri de ziyaret edecek.

İMAMOĞLU DA ÖNERİLECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etmesi mümkün.

Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar, "Kemal Bey'in, Ekrem Bey'i de ilerleyen süreçte ziyaret etmesi için öneride bulunacağız" açıklamasında bulundu.

DEMİRTAŞ REDDETMİŞTİ

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Kemal Bey’in resmi başvurusu yok zaten görüşme için. Olsa da Demirtaş kabul etmeyecek” diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU, MERDAN YANARDAĞ'IN NE İLE SUÇLANDIĞINI BİLMİYORMUŞ!

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, Sözcü TV yayınındaki "Merdan Yanardağ" açıklaması da gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, Yanardağ’ın hangi suçlama ile tutuklu olduğunu bilmediğini söylemişti.

Programda, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın kendisine yönelttiği soru gündeme gelmişti. Yanardağ, "Niyetiniz ne olursa olsun iktidar ile paralel bir görüntü sergiliyorsunuz. Öyle ki benim iddianamemde sizinle yaptığım röportaj tutuklanmama sebep olarak gösterilirken bu konuda tek bir yorum yapmadınız" ifadelerini kullandığı mesajını yollamıştı.

Yanardağ, “İddianamemi okudunuz mu? Sizinle yaptığım programda bir suç işledim mi?” sorusunu yöneltmişti.

Bu soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, Yanardağ’ın söz konusu röportaj nedeniyle suçlandığını yeni öğrendiğini belirterek, “Hayır, bu konuda suç işlediğine inanmıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla suçlandığını yeni öğreniyorum” demişti.