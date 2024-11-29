Yandaş gazeteden 'Erdoğan' iddiası: DEM Parti ile Öcalan görüşmesi için talimat verdi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:13

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:17

DEM Parti’nin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan henüz yanıt gelmedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebe sıcak baktığını ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sürecin hızlandırılması için talimat verdiğini iddia etti.

''KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR''

Yayımlanan haberde; Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği bildirildi. Habere göre; DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÜREÇ İÇİN HAZIRLIK

Yayımlanan habere göre; MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek. AKP kaynakları “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir” ifadelerini kullandı.

TÜRKGÜN 'CUMARTESİ' DEMİŞTİ

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, DEM Parti - Öcalan görüşmesinin cumartesi günü olabileceğini iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayı başında partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkından faydalanması' ve 'DEM Parti'nin Meclis grubunda konuşması' çağrısında bulunmuştu. Bu çağrısını sık sık yineleyen Bahçeli, salı günü de "22 Ekim grup toplantısında ne demişsek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM grubu görüşmesi gecikmemeli" demişti.

MHP liderinin konuşma yaptığı 26 Kasım'da DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için resmi başvuruda bulunduklarını bildirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Kasım'da DEM Parti Eş Genel Başkanlarının İmralı başvurusuna ilişkin "Başvuruyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede cevap verilir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 27 Kasım'da AKP'nin grup toplantısının ardından gazetecilerin, Bahçeli’nin ‘İmralı ile DEM Parti görüşsün’ çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna "Görüşüyor" yanıtı vermişti