Yandaş gazeteden 'iktidar' kulisi... AKP'nin kararı belli oldu: Öcalan'a af mı geliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan ve akabinde terör örgütü PKK'nin silah bırakmasıyla Meclis'e taşınan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşamalardan geçiliyor.

Meclis tatile girdikten sonra yaklaşık bir aydır "Türkiye Buluşmaları" ismiyle Türkiye’nin her yerinde yurttaşlarşa bir araya gelen AKP yönetimi, halın büyük bir kısmının süreci desteklediğini iddia ediyor.

'ÖCALAN'A AF BEKLEMEYİN'

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP'liler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili vatandaşın kafasında çok soru işareti olduğunu belirterek "Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi?’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor" bilgisini verdi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkenin daha da güçlendiğini iddia eden AKP'liler, "Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz" diye konuştu.