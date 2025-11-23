Yandaş gazeteden 'İmralı' kulisi: Öcalan'a ziyaret ne zaman ve nasıl gerçekleşecek; neler sorulacak, fotoğraf çekilecek mi?

AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı bir heyetin İmralı Adası'na giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme planı kesinleşti.

CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı aldı.

MİT'in organize edeceği komisyonun Öcalan ziyareti için heyetin bugün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapması bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; ziyaretin pazartesi veya salı günü gerçekleşeceği öne sürüldü.

MİT ORGANİZE EDECEK, HELİKOPTERLE GİDİLECEK

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek.

Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı’ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.

TUTANAK TUTULACAK MI?

Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı.

Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade edildi.

KAMUOYU TEPKİSİ NEDENİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI YAPILMAYACAK

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor.

AKP kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

YPG SORUSU

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor.

Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor.

Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.