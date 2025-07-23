Yandaş gazeteden 'süreç' kulisi: İşte 3 aşamalı silah bırakma planı…

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın siyasi partilerle gerçekleştirdiği temaslar, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece dair çerçeveyi netleştirdi.

Terör örgütü PKK’nin yaz ayları boyunca kademeli olarak silah bırakması, Meclis'te kurulacak özel bir komisyon ve silah bırakanlara yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin kapsamı belirginleşti.

SİLAHLARI TSK VE MİT YAKACAK

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah’ın haberine göre, süreç kapsamında teröristlerin silahlarını belirlenen noktalarda teslim etmeleri bekleniyor.

Teslim edilen silahlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT gözetiminde kayıt altına alınacak ve sonrasında imha edilmek üzere yakılacak. Bu işlemlere ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılmayacak ancak devlet arşivlerinde saklanacak.

ÜÇ AŞAMADA SİLAH BIRAKMA

Operasyonel temizlik ise üç aşamada yürütülecek. İlk etapta terör örgütü PKK’nin Metina, Hakurk ve Haftanin bölgelerinde bulunan alan silahtan temizlenecek. Dağların arka yüzeylerinde 500-1000 civarında teröristin yaşadığı mağaralar ve yaşam alanları tek tek tespit edilerek, silahsızlandırılacak.

Ardından Gara bölgesi ve çevresindeki 127 köyde silahların toplanması sağlanacak. Son safhada ise Kandil'deki yapılanmalara yönelik adımlar atılacak. Bu süreçte kriterlere uygun olanlar Türkiye'ye dönebilecek, diğerleri Kuzey Irak'taki yaşam alanlarında kalmaya devam edecek.

SİLAHLI EYLEME KATILMAYANLAR TÜRKİYE'YE GELECEK

Sürece dahil olacak terör örgütü üyeleri için üç temel kriter belirlendi: örgütün kendini feshetmesi, sahada izleme ve kurumsal görüş ve doğrulama. Bu kriterleri karşılayan ve silahlı eylemlere katılmamış, daha çok lojistik alanda faaliyet yürütmüş kişiler için geri dönüş ve topluma kazandırma yolları açılacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNE NE OLACAK?

Silah bırakma sürecinin ilk aşamasında terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat da yer aldı. Bu, sürecin ciddiyetine işaret eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Örgütün üst düzey yöneticilerinin Türkiye'ye dönmeleri planlanmıyor.

Bu isimlerin Irak’ta kalması ya da gelişmelere göre üçüncü ülkelere geçmesi gündemde tutuluyor.