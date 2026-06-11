'Yandaş' isimleri sıraladı: 'CHP’den belediye başkanları ihraç edilecek' iddiası

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti.
Söz konusu isimler ise 'Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut' şeklindeydi.
Tüm bunlarla beraber, yandaş gazeteci Sinan Burhan, TV100 yayınında 'CHP'de ihraç edilecek belediye başkanları' listesini sıraladı.
Burhan'ın iddiasına göre, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, butlan yönetimi tarafından CHP'den 'ihraç' edilmesi planlanan isimler.