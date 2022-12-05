Yandaş medya hedef aldı: Selvi Kılıçdaroğlu o anları anlattı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:45

CHP’nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programının tanıtıldığı törende gözleri kapalı olduğu sırada fotoğrafı çekilen ve iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Ağır grip geçirdiğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, törene öncesinde serum alarak katıldığını ve ilaçlar sebebiyle gözlerinin kapandığını anlattı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, “Bir süredir ağır grip geçiriyordum. Toplantının yapılacağı gün hem ilaç hem serum aldım. Ağır hastalığıma rağmen orada olmak istedim. Kolumdan serum çıkarılıp çıkarılmaz toplantıya gittim. Hem serum, hem ilaç, hem de hastalığın etkisiyle zaman zaman gözüm kapandı” ifadelerini kullandı.

Toplantıdan ayrıldıktan sonra o sabah yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını Selvi Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs olduğuna dikkat çeken Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Hastalığı esaslı bir gerekçe olmakla birlikte Selvi Hanım yorgun düştüğü için de uyumuş olabilir. CHP’yi Selvi Hanım değil, eşi Kemal Bey yönetiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşurken uyuduğunu görmek istemeyenler hiçbir siyasi ve idari görevi olmayan Selvi Hanım'ın gözlerinin dalmasında siyasi skandal arıyor. Bu ancak ikiyüzlülükle açıklanabilir.”