Yandaş Uğur'dan 'özelleştirme' itirafı: "Erdoğan keşke izin vermeseydi..."

15 Şubat 2022 Salı, 10:02

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, elektrik fiyatlarındaki zamları ve yüksek faturanın asıl sebebine dair bir yazı kaleme aldı.

"Elektrikte spot piyasaya stop!" başlıklı yazısında Uğur, sektörün 1990'larda başlayan ve 2013'te çıkarılan EPDK Kanunu'yla tamamlanan özelleştirilme sürecini hatırlatarak "Böylece elektrik tedariki hizmetinin kamu hizmeti olduğu fikri tamamen terk edilerek sektörün üretim, toptan satış ve perakende satış aşamaları rekabete açıldı. Ardından elektrik enerjisinin birbirinin içine girmiş bir sürü tarifeyle spot piyasası denilen, ticari bir mal gibi alınıp satılabildiği enerji borsası oluşturuldu" dedi.

"KEŞKE ERDOĞAN İZİN VERMESEYDİ"

Yazısında "Vatandaş ne spot piyasa anlar, ne gün içi piyasası ne de gün öncesi piyasası… Evine gelen faturaya bakar. Toplam bedelin ne kadarını EÜAŞ’den almış, ne kadarını spot piyasadan temin etmiş umurunda değildir. Ama gerçek sebep bellidir: Bir kamu hizmeti olması gereken elektrik üretim, dağıtım ve tedarikinin özelleştirilmesi! Demek ki özelleştirme olmasaydı, devlet vatandaşa elektriği 32 kuruş yerine örneğin 60 kuruştan satar, kendi de zarar etmezdi, vatandaş da" ifadesini kullanan Uğur, elektriğin özelleştirilmesinin mimarının ise o dönem Ekonomik Bakanlığı görevinde bulunmuş olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu öne sürdü.

Uğur, yazının devamında ise "Diyeceksiniz ki: 'Erdoğan da Başbakan’dı ve izin verdi.' Doğru, keşke vermeseydi ve o küreselci finans lobisinin temsilcisine dur deseydi. Sonuçta özelleştirmeden geri dönülmesi için geç kalınmış değil" diyerek sektörde kamunun payının yüzde 70’lere çıkarılması çağrısında bulundu.



