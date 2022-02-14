Kamu varlıklarını satan AKP iktidarı, 19 yılda 'özelleştirme şampiyonu' oldu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Kamu varlıklarını birer birer satan AKP, özelleştirmelere tam gaz devam ediyor. CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda da özelleştirmelere yer verildi.

Raporda, AKP’nin 2021’de 413 milyon dolarlık özelleştirme yaptığı vurgulandı. Rapora göre, geçen yıl yapılan özelleştirmelerin 187.2 milyon dolarla en büyük bölümünü taşınmaz (arsa, arazi vb.) satışları oluşturdu. 175 milyon dolarlık kısmı da işletme/tesis satışlarından kaynaklandı. 2021 sonu itibarıyla Türkiye’de 70.8 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Bu özelleştirmenin de 62.7 milyar dolarlık kısmı AKP tarafından yapıldı. Bir başka açıdan bakıldığında; devletin 62.7 milyar dolarlık (bugünkü kurlarla 846 milyar lira) varlığının azaldığına işaret edildi.

SATMAYA DEVAM

İktidar özelleştirmelere bu yıl da devam edecek. 2022 bütçesinin gerekçesinde, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan üretimdeki payının azaltılması sürdürülecek” deniliyor.