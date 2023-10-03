Yandaşa suç duyurusu: ‘Yerel seçim öncesi iftira’
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul il başkanı adayı Özgür Çelik’e destek için ilçe başkanlarına rüşvet dağıtıldığını öne sürdü.
Haberde ismi geçen CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulundu.
Gizem Başaran Aslan Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu bir iftira. Önümüzde yerel seçim var, yalan politikalarla İBB başkanımızın tutumuna gölge düşürmeye çalışıyorlar. Partimizin demokratik süreçlerin içinden geçtiği bu dönemde stratejik olarak yapılan bir haber. Kınıyorum. İftira dili alışık oldukları bir dil. Karalayıcı kampanya yürütülüyor ama bizi yıldıramayacaklar” dedi. Ali Ercan Akpolat da Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bu onursuz, haysiyetsiz iftiralarla mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim”dedi.
İmamoğlu kanadından ise “Amacı belli olan Sabah gazetesinin bu mesnetsiz iddialarına suç duyurusundan bulunmaya değer görülmediği” belirtildi.
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