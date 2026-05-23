Yandaşın 'mutlak butlan hattı' paylaşımına büyük tepki: 'Kaç hak ihlali ve suç var burada farkında mısınız?'

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası, iktidara yakın TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı, hukukçuların büyük tepkisine neden oldu.

Atik sosyal medya platformu X'ten yaptığı o paylaşımda, mutlak butlan kararı sonrası tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının Silivri Cezaevi'ne giriş çıkışlarını saat saat dakika dakika yazdı.

Atik'in "CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel belli ki hala Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’na sormadan karar alamıyor" diyerek tamamladığı o paylaşımına avukatlar tepki gösterdi.

İşte avukatların sözkonusu paylaşımı alıntılayarak dile getirdikleri tepkilerden bazıları:

"HUKUKÇULUK, KANUN, HAK AYAKLAR ALTINDA"

Avukat Harun Karabay: İsim isim saat saat Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının görüş saatlerinin cezaevinden “devlet memurlarınca” sızdırılmasının açıklanabilecek bir durumu yoktur, bu gazetecilik değildir. Kişisel verileri sızdırdığı iddia edilen İBB memurları 1 yıl tutuklu yargılandı, bu kişiler devlet kurumundan, gizli kalması gereken defterlerden insanların bilgilerini, görüş saatlerini sızdırmaktadır.

Bu paylaşım, hiçbir avukatın mesleki özgürlüğünün kalmadığının, hatta can güvenliklerinin bile tehlikede olduğunun ispatıdır. Avukatlık, hukukçuluk, hukuk, kanun, hak ayaklar altındadır. Konuşacak, tartışacak hiçbir şey kalmamıştır.

"BARİ BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞIN"

Tuba Torun: "Bu nasıl bir rezalet? Kaç hak ihlali ve suç var burada farkında mısınız? Tehdit gibi bir şey bu. Avukatların mesleği özgürce icrasını engelleyecek bir taciz niteliğinde. Fişlemek aynı zamanda. Sanırsın cezaevi değil BBG evi!

Bu da haber değil olsa olsa dedikodu. Bütün bu eleştirilerden hicap da duymuyorsunuzdur siz. Hatta gurur bile duyuyorsunuzdur muhtemelen. Big brother watching us anladık da belli etmemeye çalışın bari. Akıllara ziyan.."

"BELLİ BİR ZÜMRE CEZASIZLIK ZIRHINA SAHİP"

Kazım Yiğit Akalın: "Avukatların cezaevindeki tutuklularla yaptıkları görüşmeler yalnızca UYAP ve Cezaevi Müdürlüğü kayıtlarında yer almaktadır.

Ancak ülkedeki belli bir zümrenin sahip olduğu “cezasızlık” zırhı nedeniyle, ne bu kayıtları servis edenler ne de bunu paylaşan aşağıdaki şahıs, bundan en küçük bir endişe dahi duymamaktadır.

Meslek örgütlerimizin, avukatlık faaliyetini ve avukatları doğrudan hedef alan bu fiiller karşısında sessiz kalmaması; bu “suç işleme özgürlüğü”ne karşı açık ve somut girişimlerde bulunması zaruri hale gelmiştir."