Yandaşın yalan haber geçmişi kabarık

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

İktidar, ‘sansür yasası’nı ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ öne sürerek savunuyor. Yasayla oluşturulan ‘sopanın’ seçime giden süreçte Cumhur İttifakı tarafından kendi yanlısı olan medyaya değil, muhalif basına karşı kullanılacağı dile getiriliyor.

Oysa yandaş isimler ve medya kuruluşları dezenformasyon içerikleriyle gündeme gelmişti.

O içeriklerden bazıları şöyle: