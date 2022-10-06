Erdoğan'ın niyetini yandaş yazar ifşa etti: Anayasa çıkışının gerçek nedeni

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:44

CHP, dün Meclis’e Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi’ni sundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün yaptı. Erdoğan, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki tutumunu eleştirerek, "Samimiyseniz anayasa değişikliği yapalım" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisine çağrıda bulunan Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Erdoğan'a "Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar" dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ALTINDAKİ MADDE

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, Erdoğan'ın anayasa teklifi çıkışını değerlendirdi.

Çelik, teklifin altında LGBTİ+ karşıtı maddenin olduğunu ifade etti.

"Erdoğan, yeni anayasa çağrısı yaptığı konuşmasında, 'kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile' vurgusu da yaptı" diyen Çelik, "Bizim mevcut anayasamızda ise ailenin korunmasıyla ilgili bir 'açık' var. Erdoğan’ın dünkü sözleri de mevcut anayasanın 41. maddesine denk düşüyor" sözlerini dile getirdi.

"ANAYASA’DAKİ AİLE TANIMINDA 'ERKEK' İFADESİ GEÇMİYOR"

Çelik şöyle devam etti:

"Ağustos ayında, Türkiye’de lezbiyen olduklarını ilan eden iki kadının çocuk sahibi olduklarını ve bu 'yeni aile tipi' ile sosyal medyalarından yayınlar yaptıkları gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da inceleme yapmış ve lezbiyen ilişki yaşayan kadınlardan birinin bebeğin annesi, diğerinin de halası olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yani her şey 'görünürde' yasaldı.

Dikkat ederseniz Anayasa’daki aile tanımında 'erkek' ifadesi geçmiyor. Mesela 'eşler arasında' deniliyor, 'ananın ve çocukların korunması' vurgusu yapılıyor ama 'erkeğe' ya da 'babaya' değinilmiyor.

Bu köşeden bir kez daha aktardığım yeni tip aile örneğinde de görüldüğü gibi homoseksüel ilişki yaşayan iki kadının Türkiye’de çocuk sahibi olup, 'aile' kabul edilmesinin önünde hukuki bir engel yok. Aileyi temelden sarsacak, 'yeni aile tiplerini meşrulaştıracak' bu açığı ortadan kaldırmak için de Anayasa değişikliği yapılmalı."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 41. MADDESİ

I. Ailenin Korunması:

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.