Yangındaki ihmaller üzerine çalışan CHP, bir yandan da yargı baskısını takip ediyor:

Yayınlanma: 24.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki otelde çıkan yangın sonrası belediyelerine düzenlenen operasyon için gittiği İstanbul’daki programını iptal ederek önce Bolu’ya oradan da Ankara’ya geçti. Özel, bu iki ayrı krizin yönetilmesi için kurmaylarından iki ayrı heyet görevlendirdi. Parti yönetiminden bir grup isim İstanbul’da kalırken bir heyet de Bolu’ya gitti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülşah Deniz Atalar ve Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığındaki heyetin ilk olarak bölgedeki resmi yetkililerden bilgi aldığı, şu anda da adli soruşturma sürecini takipte olduğu belirtildi.

‘YETKİLİ’ AÇIKLANACAK

Partinin gölge kabinesinin üyelerinin de bölgedeki ihmallerle ilgili çalışma hazırladığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi üzerinden sürdürülen “Yetkili kim?” tartışmasıyla ilgili de hukuki metinlerden bir inceleme yapıldığı ve Atalar’ın bugün bir açıklama yapacağı kaydedildi.

Partinin İstanbul’da kalan isimleri ise hem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a açılan soruşturmalarla ilgili süreci takibe aldı. CHP kurmayları, “Türkiye’de ciddi bir muhalefetsizleştirme çabası var. Bundan her parti, sendika, sivil toplum kuruluşu etkileniyor. Topyekûn mücadeleyi büyütmeliyiz. Bundan sonra kavga eden değil, bütün olarak haksızlıklara ses çıkaran bir muhalefet olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.