Yankı Bağcıoğlu: 'Montrö rejiminin korunması ve kamuoyu hassasiyetleri arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu İstanbul’da konuşlanacak Deniz Unsur Komutanlığı ve Adana’da tesis edilecek Çok Uluslu NATO Kolordusu hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

“Adana’da kurulması gündeme gelen çok uluslu NATO kolordusuna ilişkin sürecin, 2020 yılında başlatılan ve 2023 yılında onaylanan planlamalar çerçevesinde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bu yeni komutanlık ve İstanbul’da konuşlandırılması planlanan çok uluslu Deniz Unsur Komutanlığı’na ilişkin faaliyetlerin içinde bulunulan hassas dönem de dikkate alınarak kamuoyunda belirsizlik ve soru işaretleri oluşturmayacak şekilde icra edilmesi gerekmektedir. Bu tür stratejik nitelikteki adımların şeffaflık ve zamanında bilgilendirme prensibi çerçevesinde yürütülmesi, yeni komutanlıkların görevi, harekat sahası ve uygulanacak usuller gibi konularda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından uygun kapsamda bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.”

"MONTRÖ REJİMİNİN AŞINDIRILMASINA YOL AÇABİLECEK UYGULAMALARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER NELER OALCAKTIR”

Bağcıoğlu, İstanbul’da konuşlandırılması planlanan Deniz Unsur Komutanlığı’na ilişkin olarak şu hususların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti:

“Bu yapının Karadeniz’de yürütülen mayın karşı tedbirleri faaliyetleriyle sınırlı olup olmayacağı; Türkiye–Bulgaristan–Romanya arasında halihazırda yürütülen girişimin bu yapıyla yeni bir kurumsal kimlik kazanıp kazanmayacağı; NATO'dan bağımsız olarak yürütülen Gönüllüler Koalisyonu içerisinde GKRY'nin olup olmadığı; faaliyetlere Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin deniz unsurlarının (insansız deniz araçları dahil) katılıp katılmayacağı; bu tür bir katılım olursa Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümleriyle teknik olarak uyumlu olsa dahi sözleşmenin yerleşik uygulaması ve ruhu açısından nasıl değerlendirileceği; Karadeniz’e kıyısı olmayan devletler sadece insansız deniz araçlarıyla katılım sağlayacak ise bunun Montrö Sözleşmesi kapsamında nasıl değerlendirileceği; Montrö rejiminin aşındırılmasına yol açabilecek uygulamalara karşı alınacak tedbirler.”

"NİHAİ KOMUTA VE KONTROLÜN TÜRKİYE’DE KALMASI KESİN OLARAK SAĞLANMALIDIR”

Bağcıoğlu, Adana’da kurulması gündeme gelen çok uluslu NATO kolordusu bağlamında ise kamuoyunun temel beklentilerini şöyle sıraladı:

“Karargâh yapısı çok uluslu olsa dahi nihai komuta ve kontrolün Türkiye’de kalmasının kesin olarak sağlanması; muharip unsurların (tümen/tugay) NATO’nun en etkin ve insan kaynağı açısından yeterli TSK’ya ait birliklerden oluşması; NATO Kuzey Atlantik Konseyi karar süreçlerinde Türkiye’nin milli menfaatleri gözetilerek gerekirse veto hakkının etkin şekilde kullanılması; bu kapsamda Türkiye’nin onayı olmadan herhangi bir harekât icra edilmemesi; yapıldığı taktirde yabancı askerî birlik konuşlanmalarının TBMM onayı ve denetimine tabi olması.”

"DENGELİ BİR YAKLAŞIM BENİMSENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

“Sonuç olarak Türkiye’nin güvenlik mimarisini doğrudan etkileyen bu iki girişimde uluslararası yükümlülüklerle millî egemenlik, Montrö rejiminin korunması ve kamuoyu hassasiyetleri arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Açık, kapsamlı ve düzenli bilgilendirmeyle sürece ilişkin periyodik güncellemelerin yapılması, kamuoyundaki tereddütleri giderecek, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki güvenilirliğini ve kurumsal tutarlılığını güçlendirecektir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Boğazı’nda Anadolu Kavağı’nda bir NATO ile işbirliği içerisinde kurulacak Deniz Unsur Komutanlığı haberi geçtiğimiz günlerde medyada yer almıştı. Hemen sonrasında Adana’da tesis edilecek Çok Uluslu NATO Kolordusu planı gündeme gelmişti.