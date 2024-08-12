Yankı Bağcıoğlu: Türkiye Afet Müdahale Planı'nda TSK yok mu sayılmak isteniyor?

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:53

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doğal afetlerde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

TSK’nin en donanımlı ve organize yapısının doğal afetlerde yok sayılmaması gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu şunları söyledi:

"TSK, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneği ile bilinen, eğitimli ve disiplinli bir organizasyondur. Doğal afetler meydana geldiğinde, arama kurtarma çalışmaları genellikle organize bir yapıdan yoksun, gönüllüler ve uyumlu olmayan bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, TSK'nin deneyimi ve uzmanlığı, arama kurtarma işlemleri artırılacak en önemli unsurlardan biridir. Türkiye'nin en donanımlı ve organize yapısının bu süreçte yok sayılması, olası bir doğal afette yaşanabilecek kaosun temel nedenlerinden biri olabilir. Bu gerçeği en son depremlerde maalesef tecrübe etmiştik. Kriz anlarında birçok kişi ve kurum dağılabilirken, TSK'nin disiplinli ve organize yapısı, afet müdahalesinin artırılacağı önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

''TSK'NİN ESAS ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR''

Afet yönetimi, ulusal güvenliğimizin bir parçasıdır. Bu nedenle TSK'nin bu alandaki rolünün devam etmesi, yalnızca afet müdahalesinin kalıcılığını sürdürecek, aynı zamanda toplumun afetlere karşı direncini de artıracaktır. TSK'nin doğal afetlerdeki rolü ve katkıları göz ardı edilmemelidir. Bu kurum, sadece askeri tehditlere karşı değil, aynı zamanda doğal afetlere karşı da Türk milletinin güveneceği bir güçtür. TAMP'ın yeniden gözden geçirilmesi ve TSK'nin esas çözüm ortağı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."