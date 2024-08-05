CHP'li Yankı Bağcıoğlu Cumhuriyet'e açıkladı: 'Yaş'ın karanlık yüzü res'en emekliler'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:59

Güncelleme: 05.08.2024 - 18:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar tepkilere neden oldu.

CHP'li Bağcıoğlu, terfi eden ve emekli edilen general/amiral ve albayların yanı sıra TSK'da görev yapan albayların 'Res'en Emeklilik' gündemine ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"Emekli edilen albaylardan yaş şartını taşımadığı gerekçesiyle uzun süre maaşsız ve sosyal güvencesiz kalan, ailesinin geçimini sağlamak için ek işlerde çalışmak zorunda kalan yüzlerce albay aileleriyle birlikte mağdur olmuştur" ifadelerini kullanan Bağcıoğlu, "Hali hazırda savunma hakkı dahi kullanılmadan, kime göre, neye göre değerlendirildiği bilinmeden albayların erken emekli edilme işlemlerine son verilmelidir" dedi.

Bağcıoğlu ayrıca tepkilerin önüne geçilmesi için emekli edilen albayların listesinin yayımlandığını ancak 2024 YAŞ'ında 400'ün üzerinde albayın emekli edildiğini açıkladı. Gerekçeleri sıralayan Bağcıoğlu'nun, "Ayrıca sırf hükümet ile aynı siyasi düşüncede olmadığı için ya da Atatürkçü olduğu için emekli edilen Albaylar bulunmaktadır" ifadeleri dikkat çekti.

"YÜZLERCE ALBAY MAĞDUR OLMUŞTUR"

Bağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Her yıl YAŞ’ta terfi eden ve emekli edilen general/amiral ve albaylar medyada haber olup konuşulurken, hiç konuşulmayan ve TSK’da görev yapan tüm Albayların Ağustos ayında kâbusu haline gelen “Res’en Emeklilikler” gündeme dahi gelmiyor. 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 2017 yılında eklenen 54’nci maddesi son fıkrası gereğince rütbe bekleme sürelerini tamamlamadan YAŞ’da değerlendirmeye alınan albaylar, yine YAŞ kararı ile emekli edilmektedir. 2018’den bugüne kadar binlerce değerli subay bu acı son ile karşılaşmıştır. Üstelik her ne kadar son kanun değişikliği ile düzeltilmiş olsa dahi bu şekilde emekli edilen albaylardan yaş şartını taşımadığı gerekçesiyle uzun süre maaşsız ve sosyal güvencesiz kalan, ailesinin geçimini sağlamak için ek işlerde çalışmak zorunda kalan yüzlerce albay aileleriyle birlikte mağdur olmuştur.

"TEPKİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN..."

YAŞ kararı ile re’sen emekli edilen Albayların emekli edildikleri bilgisayarlarına gelen bir mesajla tebliğ edilmektedir. Yani yıllarca vatanı için görev almış, çok zor şartlarda gece gündüz görev yapmış bir albay bir gün bilgisayarına gelen “emekli edildiniz” mesajı ile TSK’dan ayrılmaktadır.

Son üç yıldır, biraz da gelen tepkilerin önüne geçmek için, emekli edilen albayların listesi yayımlanmadığı için toplu sayı tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç gün önce açıklanan 2024 YAŞ’ında 400’ün üzerinde Albay yine sessiz sedasız emekli edilmiştir. Bu emekli edilen albaylar çeşitli sınıflarda mesleğinin generallik/amirallik öncesinde en üst rütbesine gelmiş, en tecrübeli, en bilgili kesimidir. Bu subaylar, 15 Temmuz sonrasında binbaşı, yarbay ve albay rütbelerinde çok önemli görevler ifa etmişler, adeta TSK’nın bunalımlı dönemlerinde ayakta kalmasını sağlamış subaylardır. TSK’nın ihtiyaç duyduğu bilgili, tecrübeli ve yetişmiş albaylar genç yaşlarında emekli edilerek önemli bir kan kaybına sebep olunmakta, diğer yandan halen göreve devam eden subaylar için de geleceğe olan güven ortadan kalkmakta, sürekli bir kaygı halinin yaşanmasına neden olunmaktadır.

YAŞ’ın kadrosuzluktan emeklilik kararları Anayasa’nın 125’nci maddesi gereğince yargı denetimine kapalıdır. AKP iktidarı bu yargı muafiyetinin arkasına sığınarak, ortaya bir gerekçe koymadan, açıklama dahi yapmadan sorgusuz sualsiz albayları resen emekli etmektedir.

2018-2024 yılları arasındaki son 7 YAŞ kararlarıyla emekli edilen subaylara bakıldığında;

- Alay Komutanı, gemi komutanı gibi özel seçimle atama yapılan kritik komutanları,

- MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarında kritik şube müdürleri,

- MSB tarafından ülkemizi temsil etmesi için NATO kadrolarına sürekli göreve seçilen albaylar,

- MSB tarafından kurmaylık eğitimine tefrik edilip kurmay olan albaylar,

- FETÖ ile mücadele birimlerinde görev yapıp buralardaki başarılarından dolayı kritik görevlere atanıp emekli edilen albaylar bulunmaktadır.

Aslında emeklilik kararlarını yayınlayan MSB’de bu konuda bir çelişki yaşamaktadır. Emekli edilen albayları bu kritik göreve seçen, kurmay subay adayı olarak seçen, FETÖ ile mücadele emri veren MSB ile emeklilik için teklif eden MSB faklı bakanlık mıdır? Yoksa emekli edileceklerin listeleri MSB dışında başka kişi/makam/birimler tarafından mı hazırlanmaktadır? Emeklilik kararları yargı yoluna kapalı olduğu için şimdilik bunu hiç öğrenemeyeceğiz!

"ATATÜRKÇÜ OLDUĞU İÇİN EMEKLİ EDİLEN ALBAYLAR..."

Hakkında hiçbir idari veya adli soruşturma ya da adli soruşturma bulunmayıp sadece eşinden boşanmış olan ya da hiç evlenmemiş olan ve YAŞ ile emekli edilenler olduğu iddia ediliyor. Emekli edilen albaylar arasında kadın subayların sayısı da oransal olarak yüksektir. Ayrıca sırf hükümet ile aynı siyasi düşüncede olmadığı için ya da Atatürkçü olduğu için emekli edilen Albaylar bulunmaktadır. Hatta zamanında FETÖ tarafından yapılan fişlemelerin emekliliğe sevk edilmede etkili olduğu dahi iddia edilmektedir. İktidar yargı denetimine kapalı olarak icra ettiği bu idari işlemler sebebiyle TSK’nın güç kaybına neden olmakta, TSK’da görev yapan subayların geleceğe güvensiz bakmalarına neden olmakta ve birçok subayını töhmet altında bırakarak adeta “lekelemektedir”.

TSK Personel Kanunu 54’ncü madde kapsamında YAŞ kararı ile yapılacak emeklilik kararlarının kamu hizmetinin daha iyi işlemesi veya kamu yararı/kişi yararı dengesi gözetilerek, yine aynı Kanun’un 41’nci, 49’ncu ve 50’nci maddelerinde tanımlanan objektif kriterlere (öncelikle Hizmet yılı, yaş, sicil puanı, kıdem sıralaması, takdir-ödül puanı, adli/idari soruşturma/kovuşturma, disiplin cezaları vs.) göre belirlenmesi gerekmektedir. Hali hazırda savunma hakkı dahi kullanılmadan, kime göre, neye göre değerlendirildiği bilinmeden albayların erken emekli edilme işlemlerine son verilmelidir.

Hakkında şüphe olan subaylar varsa bunlar yargı denetimine kapalı bir idari işlemle değil, bilgi ve belgeye dayalı olarak mahkeme kararı ile yada yargı denetimine açık idari işlemle meslekten ayrılmalı ancak tertemiz bir maziye ve sicile sahip albayların erken emeklilik ile töhmet altında bırakılmasına son verilmelidir."