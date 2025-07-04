Yankı Bağcıoğlu: 'Uzman erbaş ve sözleşmeli erler orman yangınlarıyla mücadelede değerlendirilmelidir'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye, her yıl artan sıcaklıklar ve kuraklıkla birlikte orman yangınlarıyla daha sık ve yıkıcı biçimde karşı karşıya kalmaktadır. Bu felaketlerle etkili mücadelede yalnızca teknik ekipman değil, sahada görev yapan kadrolu orman işçileri ve orman muhafaza memurları hayati öneme sahiptir. Bu personel, yangın öncesi risk azaltma, yangın anında hızlı müdahale ve yangın sonrası iyileştirme faaliyetlerinde bilgi, deneyim ve refleksleriyle ormanlarımızın ilk savunma hattını oluşturmaktadır. Ancak bu görevleri yürüten ekiplerin sayıca yetersiz olması ve geçici işçi uygulaması nedeniyle kurumsal hafızanın oluşamaması, yangınla mücadelede önemli bir zafiyet yaratmaktadır.

"KADROLARDA ÖNEMLİ BİR GÜÇ ÇARPANI OLACAK''

Bu çerçevede, TSK’dan ayrılan uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilmesi hem kamu yararı hem de afetlere hazırlık kapasitemizin artırılması açısından stratejik bir adımdır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış ve en az 7 yıl hizmet süresini tamamlamış personel, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme hakkına sahiptir. Fiziksel ve mesleki yetkinlikleri yüksek, disiplinli, ekip çalışmasına yatkın ve kriz anlarında hızlı karar alma becerisine sahip bu personel, orman yangınlarıyla mücadelede orman işçisi ya da orman muhafaza memuru kadrolarında önemli bir güç çarpanı olacaktır.

"GEREKLİ ADIMLARIN BİR AN ÖNCE ATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ''

Özellikle geçici işçi sisteminin getirdiği süreksizlik ve tecrübe kaybı göz önüne alındığında, bu görevlerin kadrolu personelle yürütülmesi, yangınla mücadelede süreklilik, kurumsal hafıza ve uzmanlık birikiminin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan bu tecrübeli personelin sahada görevlendirilmesiyle, orman yangınlarına daha hızlı, profesyonel ve koordineli müdahale imkânı yaratılacaktır. Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı’nı, gerekli yasal ve idari düzenlemeleri hızla hayata geçirerek, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında görevlendirilmesini sağlamaya davet ediyoruz. Bu öneri, hem yangınla mücadelede güçlü, eğitimli ve sürekli bir kadro oluşturulması hem de TSK’dan ayrılan personelin mesleki birikimlerinin topluma yeniden kazandırılması bakımından önemli bir fırsattır. Ormanlarımızı koruma görevini üstlenecek bu nitelikli personelin, kamu hizmetinde değerlendirilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması çağrısında bulunuyoruz."