Kışlada şüpheli ölüm: Birliğinde ölü bulundu!
Kayseri Komando Birliği'nde askerlik yapan Samet Tahmaz dağıtım iznine birkaç gün kala yatağında ölü bulundu.
Görele’nin İnanca köyünden bir ay önce askerlik yapmak için Kayseri Komando Birliği’ne giden Samet Tahmaz, yemin töreninin ardından dağıtım iznine çıkmaya günler kala hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, içtima için sabah kalkan askerler Samet Tahmaz’ı yatağında ölü buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tahmaz’ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği belirtildi.
Öte yandan Tahmaz’ın yemin törenine katıldıktan sonra Giresun’daki ailesinin yanına geleceği ve ardından dağıtım olduğu Kıbrıs’taki birliğine gideceği öğrenildi.
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