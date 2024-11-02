Askeri kışlayı basan Morales destekçileri, 20 askeri rehin aldı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:21

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:21

Yerel medya, eski Bolivya devlet Başkanı Evo Morales'in destekçilerinin, Chapare eyaletinin merkezindeki bir kışlayı basarak yaklaşık 20 askeri rehin aldıklarını duyurdu.

2006'dan 2019'a kadar ülkede en üst konumda görev yapan Morales, hile iddialarının konuşulduğu genel seçimlerin ardından istifa etmişti.

SİLAH VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRDİLER

Bolivya silahlı kuvvetleri, dün yaptığı açıklamada düzensiz silahlı grupların, Chapare'de askeri personeli kaçırdığını, silah ve mühimmat ele geçirdiğini söyledi.

AFP haber ajansına, isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan askeri bir kaynak, yaklaşık 20 askerin rehin alındığını bildirdi.

Bolivya medyası tarafından yayınlanan bir videoda 16 askerin, ellerinde sivri uçlu sopalar tutan protestocular tarafından kuşatıldığı görülüyor.

Görüntülerde bir kişinin, “Cacique Maraza Alayı Tipnis eylemcileri tarafından ele geçirildi. Suyumuzu, elektriğimizi kestiler ve bizi rehin tutuyorlar” dediği duyuluyor.

MORALES AÇLIK GREVİNE DEVAM EDECEK

Öte yandan Morales, Chapare'de gazetecilere yaptığı açıklamada "hükümet müzakere masasına gelene kadar açlık grevine devam edeceğini" söyledi.

Ancak daha sonra destekçilerine, “kan dökülmesini önlemek” için barikatları geçici olarak askıya alma çağrısında bulundu.

Yeniden aday olması yasaklanmasına rağmen Morales, Ağustos 2025'te yapılacak seçimlerde solcu MAS partisinin adaylığı için eski müttefiki ve rakibi Devlet Başkanı Luis Arce'ye meydan okumak istiyor.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Morales, Arce'nin politikalarını protesto etmek için binlerce Bolivyalı yerlinin başkent La Paz'da düzenlediği yürüyüşe liderlik etmişti.

Bunun ardından savcılar, Morales'in, 2015 yılında 15 yaşındaki bir kızla yaşadığı iddia edilen ilişki nedeniyle tecavüz, insan kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından soruşturma altında olduğunu açıkladı. Morales, suçlamaları “yalan” olarak nitelendirdi ve daha önceki bir soruşturmanın 2020 yılında delil yetersizliğinden kapatıldığını söyledi.

"ORDUYU KULLANMA" TEHDİDİ

Çarşamba günü Arce, barikatlara “derhal” son verilmesini talep etti ve protestocuların buna uymaması halinde hükümetin “Bolivya halkının çıkarlarını korumak için anayasal yetkilerini kullanacağını” söyledi.

Bu uyarı bazı Bolivyalılar tarafından, yaygın gıda ve yakıt sıkıntısına neden olan ve temel malların fiyatlarının hızla yükselmesine yol açan ablukayı sona erdirmek için orduyu kullanma tehdidi olarak yorumlandı.

Cochabamba yakınlarındaki bir köprüyü kapatan grupta yer alan 45 yaşındaki tarım uzmanı Carlos Flores, “Eğer orduyu gönderirse savaşmaya hazırız” dedi.

SUİKAST İDDİASI

Devlet Başkanı Arce, cuma günü yaptığı açıklamada ise hükümetin Cochabamba merkez kentinin batısındaki yolların açılması ile “ilk adımı attığını” duyurdu, ancak ayrıntı vermedi.

Morales geçen hafta Cahapere'de suikast girişimine uğradığını açıklamış, devlet ajanlarını suçlamıştı.

Sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Cochabamba şehri yakınlarında kurşun delikleriyle dolu bir kamyonetle seyahat ederken görüldü.

Hükümet, ülkenin başlıca koka (kokainin hammaddesi) yetiştirme bölgelerinden biri olan Chapare'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için kurulan bir kontrol noktasında Morales'in konvoyuna ateş açılmasının ardından polisin araca ateş açtığını söyledi.

YAKIT VE GIDA FİYATLARINA TEPKİ

Morales'in destekçileri başlangıçta “adli zulüm” olarak adlandırdıkları duruma son verilmesini talep etti.

Ancak protesto hareketi çığ gibi büyüyerek Arce'nin istifa etmesi çağrılarının damgasını vurduğu daha geniş bir hükümet karşıtı isyana dönüştü.

Morales'in destekçileri, Kasım 2020'den bu yana iktidarda olan Arce'yi gıda ve yakıt fiyatlarındaki keskin artıştan ve protestoların öncesine dayanan kıtlıktan sorumlu tutuyor.

19 POLİS, BİR GAZETECİ ÖLDÜ

Son günlerde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda çoğu polis olmak üzere en az 90 kişi yaralandı.

19 polis ve bir gazeteci, dün hayatını kaybetti.

Arce, ablukaların ekonomik maliyetinin 1,7 milyar dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.