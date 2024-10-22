Yankı Bağcıoğlu’ndan 'Yenidoğan Çetesi' uyarısı: Mehmetçik açısından da bu tür olayların önü açılabilir

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:06

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:06

CHP Milli Savunma Politikaları Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun özel sağlık tesislerinde yaşanan bebek ölümleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada bu olayın sadece bir sağlık krizi değil, aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek, askeri hastanelerin derhal yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.

"SAĞLIK SEKTÖRÜ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalar endişe vericidir. ‘Bu insanların amacı bebekleri öldürmek değil, uzun süre yatırarak para almak’ diyerek olayın vahametini küçümseyen bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Daha da kaygı verici olan, bakanın ‘ölümlerden haberimiz yoktu, savcılık bize 14 ay sonra bilgi verdi’ demesidir. Bu, devletin en temel görevlerinden biri olan vatandaşın can güvenliğini sağlama konusunda tamamen başarısız olduğunu itiraf etmektir. Bakan ayrıca, denetimlerin yetersiz olmadığını ancak ‘çetenin çok profesyonel’ olduğunu ifade ederek sorumluluğu bir kez daha üzerinden atmaya çalışmıştır. Profesyonel bir çeteyle karşı karşıya olduğunuzu biliyorsanız, gerekli önlemleri neden zamanında almadınız?

Bu olay, sağlık sisteminin ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu açıkça göstermektedir. Askeri hastanelerin kapatılıp Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi Mehmetçik açısından da bu tür olayların önünü açabilir. Askeri sağlık sisteminin sivil sağlık sisteminden bağımsız ve güvenli bir yapı olması, özellikle kriz anlarında çok büyük bir önem taşımaktadır. Ancak iktidar, askeri hastaneleri kapatıp yetkiyi kendinde topladığında, sağlık sektörünü bir güvenlik sorununa dönüştürmüştür.

Bizler, askeri hastanelerin acilen yeniden kurulmasını ve Sağlık Bakanlığı’ndan bağımsız bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu iktidarın sağlık sisteminde yaptığı düzenlemeler, halkın güvenliğini tehlikeye atmış, devletin denetim gücünü zayıflatmış ve çetelerin bu kadar rahat hareket edebilmesine neden olmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın milli güvenlik sorunu haline geldiği bu dönemde, iktidarın yeniden bir düzenleme yapması bu sorunu daha da derinleştirecektir."