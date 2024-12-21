‘Yap-işlet-devret’le yapılan otoyolu ambulans kullanamıyor, sağlıkçılar tepkili

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Yap-işlet-devret kapsamında inşa edilen otoyollar ambulanslar tarafından kullanılamıyor. Sağlık emekçileri durumu eleştirirken son örneği de AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas Otoyol İşletmesi AŞ’nin Aydın-Denizli otoyolunda görüldü.

Kumkısık gişesinden kesilen geçiş ücretleri kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne muafiyet başvurusu yapıldı. Gelen yazıda, “Sağlık kuruluşlarına ait araçlara, otoyolda olabilecek herhangi bir kaza veya olağan dışı durumlara ‘olay müdahale tutanağı’ düzenlemek suretiyle sadece o geçiş için muafiyet uygulanabileceği” belirtildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Denizli İl Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri Yüksel Gülen, Cumhuriyet’e konuştu.

‘36 KIRMIZI IŞIK VAR’

“Yap-işlet-devret” kapsamında inşa edilen tüm otoyollarda aynı sorunun yaşandığını söyleyen Gülen, “Yalnızca otobanda yaşanan kazalara ve acil vakalara müdahale edebiliyoruz. Bu karayolunun üzerinde yaşanan bir olayda da olay yeri müdahale tutanağı tutuyoruz. Bunu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bildirdiğimizde geçiş cezası iptal oluyor. Başka türlü ambulans yolu kullanamıyor. Örneğin Denizli’den İzmir’e yapılacak hasta sevklerinde bu yolu kullanamıyoruz. Yol mesafeyi iki saate düşürdü ancak eski yolu kullandığımızda İzmir’e gitmemiz üç saat sürüyor. Bu yolda da 36 kırmızı ışık var” dedi.