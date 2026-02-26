Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunuldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 17:43:00
ANKA
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, hazırladıkları raporu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları rapor TBMM Başkanımız Kurtulmuş’a sundu" denildi

