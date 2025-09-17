Yardımcısı gözaltında... Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Bizimle ilgili bir olay yok, ben görevimin başındayım'

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ''belediyede ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı'' iddiasıyla Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ''belediyede görevli bazı personelin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Örnek’in çok sayıda sahte yapı kayıt belgesi düzenlediği ve belge sahiplerinden haksız menfaat temin ettiği'' iddia edildi.

"ŞAHSİ BİR DURUM"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, ''operasyonun şahsi bir duruma ilişkin olduğunu'' ifade ederek, şunları kaydetti:

''Sabah bir operasyon yapıldı. Eski 8-9 dosyayla ilgili imarla ilgili bir dosyaydı, arkadaşlar dosyayı aldı. Başka bir siyasi veya farklı bir şey yok. Bizimle de ilgili olan bir olay yok, ben görevimin başındayım. Arkadaşımızın ve dosyaların incelemesi yapılacak. Şikayet varmış, onunla ilgili incelemeleri zaten biz istemiştik. Gerekli müdahaleler yapıldı. Bu dönemden değil, geçmiş dönemde verilmiş olan ruhsatların iskanıyla ilgili bir problem var. CİMER’e şikayet yapılmış. Biz gerekli müdahaleleri yaptık. Gerekli incelemeler sürüyor, herhangi bir sorun yok.''