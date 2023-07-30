Yargı kararları kadınları korumaya yetmiyor... Avukat Şenal Sarıhan: Yasaları uygulayın

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:26

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasından sonra 6284 sayılı yasanın yürürlükte olduğunu söyleyen iktidar, seçim sürecinde yasayı tartışmaya açtı. Tepki çeken bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Göktaş, hem nafakayı hem de 6284 sayılı yasayı hedef aldı. Tartışmalar altında ise kadın cinayetleri sürüyor.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, artan kadın cinayetleri ve özellikle kadını koruyan yasaların hedef alınmasına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

(Şenal Sarıhan)

"ŞİDDET EGEMEN"

Yaşanan süreci, “kadın yaşamının alabildiğine gözden çıkarıldığı, önemsizleştirildiği bir süreç” olarak nitelendiren Sarıhan, “Bunun nedenleri üzerinde durmamız gerekiyor” dedi. Bakan Göktaş’ın açıklamalarını anımsatan Sarıhan, “Kadınlar, şiddetin egemen olduğu sözde bir aile yapısı içine hapsedilmek isteniyor. Kaldı ki yoksulluk nafakası, maddi durumun düzelmesiyle değişen bir nafakadır. Hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Zaten 300-500 TL olan bir nafaka artık eve süt almak için bile yeterli olamayacaktır. Bir de onu da kaldırarak, ‘Yok ol, görünme ama hizmet et’ gibi bir emri kadınlara uygulatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sarıhan, kadın cinayetlerine karşı “yasaların yeterli olduğunu ancak doğru uygulanması gerektiğini” vurgulayarak, “Esas olan yasaların nasıl olması meselesi değil, yasaların doğru uygulanması meselesi” diye konuştu.

7 AYDA 269 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2022 yılında 269 kadın katledildi. Sadece temmuz ayında 44 kadın öldürüldü. 6 kadın da hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü. Bu kadınlar arasında yer alan Deniz Özarslan, Hanife Çakıcı, Ezgi Zerkin, Beyza Doğan’ın katilleri için aldırdığı uzaklaştırma ya da koruma kararı vardı. Ancak bu kararlar katledilmelerini önleyemedi.