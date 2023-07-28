İBB yargıya taşımıştı: Esenler Belediyesi'nin plan değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP'li Esenler Belediyesi'ne açtığı davada karar çıktı.

Mahkeme; Esenler Belediyesi'nin İBB'ye ait araziyi plan değişikliğiyle ‘açık otopark alanı’na dönüştürmesini “hukuka aykırı" buldu.

İBB’yi haklı bulan mahkeme, plan değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"MAHKEME 'HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK' DEDİ"

Kararı, Twitter hesabından duyuran İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler Belediyesi, mülkiyeti İBB’nin olan ve planda ‘Belediye Hizmet Alanı’ fonksiyonunda kalan parselleri, plan değişikliği ile ‘Açık Otopark Alanı’na almıştı. Mahkeme; ‘hukuka aykırılığı açık’ olduğunu belirterek, açmış olduğumuz davada haklılığımızı tescilledi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dava neticesi ile; projelerini geçen yıl yarışma ile elde ettiğimiz, içerisinde kreş, mahalle evi, kütüphane, etkinlik alanları ve otopark gibi Esenler halkına hizmet edecek ‘Sosyal Merkez’in temellerini çok yakın zamanda atmış olacağız."

Esenler Belediyesi, mülkiyeti İBB’nin olan ve planda ‘Belediye Hizmet Alanı’ fonksiyonunda kalan parselleri, plan değişikliği ile ‘Açık Otopark Alanı’na almıştı.



Mahkeme; ‘hukuka aykırılığı açık’ olduğunu belirterek, açmış olduğumuz davada haklılığımızı tescilledi ve yürütmeyi… pic.twitter.com/uh7EO40gYB — Gürkan Akgün (@akgungurkan) July 27, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili de olan Tevfik Göksu, mülkiyeti İBB’ye ait olan ve planlarda "belediye hizmet alanı" fonksiyonunda kalan araziyi, plan değişikliğiyle ‘açık otopark alanı’na dönüştürmüştü. İBB de, konuyu yargıya taşımıştı.