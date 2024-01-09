Yargı krizi nedeniyle seçim çalışmalarına ara verilmişti: CHP’de bu hafta çok sayıda aday açıklanacak

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

CHP Parti Meclisi’nin (PM) bu hafta aralarında Adana, Mersin, Aydın, Samsun gibi illerin yanı sıra önseçimlerini tamamlayan Zonguldak, Giresun, Kırklareli gibi 200’den fazla yerde adaylarını açıklanması bekleniyor.

Ocak ortasına kadar önceki seçimde kazanamadığı belediyelerin tamamında adaylarını açıklayacağı belirtilen CHP’de İzmir ve Çankaya gibi kritik yerlerin ise ay sonuna kalacağı aktarılıyor. Seçim kampanyası için ajanslarla görüştüğü öğrenilen partinin, şubatta da resmen adaylarıyla ve sloganıyla sahada olacağı söyleniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uymamasıyla başlayan kriz üzerine yerel seçim çalışmalarına ara veren CHP, bu hafta yapacağı toplantılarla adayların açıklamaya devam edecek.

Partinin merkez yönetim kurulu ve PM yarın genel başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. CHP’nin bu hafta aralarında Adana, Mersin, Aydın, Samsun, Kocaeli gibi illerin olduğu 300’e yakın yerde adayını açıklaması bekleniyor.

Ayrıca geride kalan hafta sonunda örgüt denetimindeki önseçimlerini tamamlayan Zonguldak, Giresun, Kırklareli gibi illerdeki adayların bu hafta resmen duyurulması bekleniyor.

Önseçimlerde kazanan isimler Zonguldak’ta Tahsin Erdem, Giresun’da Fuat Köse ve Kırklareli’nde Mehmet Kesimoğlu olmuştu. Partinin ilçelerinde önseçim yaptığı Trabzonda’da da kazanan adaylarını resmileştirmesi bekleniyor.

ÜÇ HAFTALIK TOPLANTI

Öte yandan geçen hafta ertelendiği için görüşülemeyen Ankara ve İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarının bu hafta ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul’da 20’ye yakın ilçede adayların açıklanabileceği konuşuluyor.

Yine Ankara’da da az farkla kaybedilen ilçelerde bu hafta adayların değerlendirilmesi bekleniyor. Partinin merakla beklenen İzmir adayı için ise, ay sonu işaret ediliyor. Parti kurmayları ocak ortasına kadar ellerinde olmayan belediyeler için adaylarını tamamlamak istediklerini; partinin güçlü olduğu İzmir, Çankaya gibi yerlerde ise adayların ay sonuna kalacağını belirtiyor.

Bu kapsamda CHP’nin her hafta aday belirlemek için yaptığı PM toplantılarının en az üç hafta daha devam edeceği söyleniyor. Partinin yerel seçim kampanyası için ajanslarla görüşmeye başladığı da öğrenildi.

Bu hafta yapılacak görüşmelerden sonra slogan ve reklam çalışmalarının ay içerisinde ele alınacağı ve şubat ayının başında da CHP’nin adaylarıyla, sloganıyla resmen kampanyasına başlayabileceği aktarılıyor.

