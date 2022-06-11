Yargı paketindeki İdari Dava Daireleri Kurulu düzenlemesi tepki çekti

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

İktidarın 6. Yargı Paketi’ne eklediği maddeyle, son olarak OHAL kapsamında değiştirilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun (DİDDK) mevcut yapısının 2026’ya kadar uzatmak istenmesi tepki çekti. Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, 1982’den bu yana yürürlükte olan Danıştay Yasası’nda yer alan ve idari davalarda son sözü söyleyen DİDDK’nin yapısı ve üye sayısının, 2004’e kadar hiç değişmediğini belirtti.

AKP iktidarı döneminde ise kurulun hem üye sayısının hem de yapısının sık sık değiştirildiğini aktaran Eminağaoğlu, “Sürekli olarak bu kurulun üye sayısı ve yapısına müdahale edildi. AKP, bununla da yetinmedi. FETÖ ile yollar ayrılmadan önce Danıştay Yasası’na 2012’de eklenen geçici maddeyle bu kurulun geçici bir süre için farklı üye sayısı ve farklı yapıda çalışmasına yol açtı. Geçici denilen bu süre, önce 2014’te çıkartılan yasa ile uzatıldı. 2016’da, ‘FETÖ ile yollar ayrıldı’ denilerek çıkartılan yasa ile uzatılıp, kurul yeni isimlerden oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

2017’de çıkarılan ve daha sonra yasalaşan OHAL KHK’si ile sürenin 31 Aralık 2022’ye uzatıldığını anımsatarak “DİDDK, halen yürürlüğü 10 yılı bulan bu geçici maddeye göre çalışıyor. Altıncı reform paketi olarak adlandırılan ve TBMM’ye sunulan paketteki madde ile de bu geçici maddenin yürürlüğü 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılıyor” diyen Eminağaoğlu, İstanbul Sözleşmesi gibi kritik davalara işaret etti.

Eminağaoğlu, “İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dava, Danıştay 10. Dairesi’nde sonuçlanmak üzere. Çıkacak kararı her durumda bir taraf, DİDDK’ye taşıyacak. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itirazın bu kurulca 10’a 5 reddedildiği hatırlanacak olursa AKP, mevcut kurulun bu yapısı ile devamını amaçlıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden sonra şimdi de son sözü söylecek DİDDK’ye müdahale ediliyor” dedi.

14 YILLIK GEÇİCİ MADDE

Kurulun önünde halihazırda çok önemli davalar olduğunu söyleyen Eminağaoğlu, “Hem reform paketindeki hem de geçici maddedeki düzenleme her yönüyle hukuka aykırı. Bir geçici maddenin 14 yıl yürürlükte tutulmak istenmesi, 14 yıl boyunca açık bir müdahalenin de ifadesi demek. Öte yandan, FETÖ gerekçesine sığınılarak 2017’de OHAL KHK’si ile yapılan ve süreçte yasalaştırılan o düzenlemedeki sürenin şimdi de uzatılmak istenmesi, Danıştay’da da OHAL koşullarının da sürmesi demek” ifadelerini kullandı.