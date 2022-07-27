Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:40

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Marmara Üniversitesi, 07 Mayıs 2021’de HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesiyle reddetti. HKP avukatları bunun üzerine üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvuru yaptı. Kurul, 07 Temmuz 2021’de HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesi ve oybirliği ile reddetti.

14. İDARE MAHKEMESİ: PARTİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ YOKTUR!

HKP avukatları BEDK bu kararının iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. 14. İdare Mahkemesi de 16 Kasım 2021 tarihinde “Her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet yönünden” davayı reddetti. HKP avukatları Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

ÜST MAHKEME YEREL MAHKEMENİN KARARINI KALDIRDI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 30 Haziran 2022’de Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmek üzere mahkemeye gönderdi.

12. İDARİ DAVA DAİRESİ: ESAS HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR

Cumhuriyet.com.tr’nin ulaştığı kararda partinin bu davayı açmada menfaatinin bulunduğu belirtildi. Kararın devamında ise “Mahkeme tarafından, davanın Anayasanın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu göz önüne alınarak işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği açıktır” denildi.

İşte o karar:

"SARAY SALTANATI ÇATLADIKÇA YARGI ÜZERİNDEKİ BASKI HAFİFLİYOR"

HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu.

Akbina, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin oybirliği ile aldığı karar; yargının son dönem AKP’gillerin hukuk bürolarına dönüştüğü ve yargıçların, savcıların büyük bir baskı altında olduğu düşünüldüğünde saray saltanatı çatladıkça yargı üzerindeki baskının da hafiflediğinin bir göstergesidir” dedi.

"SON DÖNEM YARGIDAN CESUR KARARLAR ÇIKMAYA BAŞLADI"

Akbina açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Bildiğimiz gibi son zamanlarda Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP iktidarı anketlerde baş aşağı gidiyor; doların yükselişini engelleyemiyorlar, hatırı sayılır ekonomistler ve uzmanlar 'Bunlar artık ekonomiyi kurtaramazlar' diyorlar. Bu durum yargının üzerindeki korkuyu ve baskıyı da hafifletiyor. Bu sayede son dönem yargıdan daha cesur kararlar çıkmaya başladı.”

"BASKI AZALDIKÇA HUKUKU UYGULAYACAKLAR"

“Sedat Peker’in iddialarına ilişkin yaptığımız suç duyurusu üzerine ilgililer hakkında soruşturma açılması da bunun bir göstergesidir” diyen Akbina açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yargıç ve savcılar üzerinde, AKP iktidarı sona erdiğinde, FETÖ’nün yargıç ve savcıları gibi biz de yargılanırız korkusu hâkim olmaya başladı. Bu nedenle AKP’nin, 2015 sonrası FETÖ’den boşalan yerlere doldurdukları hâkimler ve savcılar dışında kalanlar, üzerlerindeki baskı azaldıkça yavaş yavaş hukuku uygulayıp vicdanlarını dinleyecekler ve sayıları giderek çoğalacak.”