Erdoğan'ın diplomasına ilişkin yeni başvuru

04 Mart 2022 Cuma, 16:25

Türkiye Noterler Birliği, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden “aslı gibidir” şeklinde onaylayan noter kâtibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası vermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise, konuyla ilgili olarak “Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma onay işlemi kanunlara uygun bir işlem değildir, geçerliliği yoktur” ilanının yapılmasını, bu kararın bir örneğini Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilmesi talebiyle Türkiye Noterler Birliği’ne başvurarak dikkat çeken bir adım attı.

HKP avukatları tarafından bugün Türkiye Noterler Birliği’ne verilen dilekçede, şu sorular yöneltildi:

1 - Aslı görülmeden fotokopisi onaylanan belge kime verilmiştir? Böyle bir belge, Diploma Fotokopisine onay veren Notere sunulmuş mudur? Noter kayıtlarında böyle bir belge var mıdır?

2 - Noterlik Kanunun 95’inci Maddesi hükmüne göre belgenin verildiği şahsın böyle bir hâkim izni var mıdır?

“84 MİLYONUN ZARARI SÖZ KONUSUDUR”

Dilekçenin devamında “Yapılan bu işlem sıradan bir işlem değildir. Bu onay ile ülkenin kaderi belirlenmiştir. Bu usule aykırı Onay ile Cumhurbaşkanlığı Makamına oturan Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal ve Uluslararası Antlaşmalara imza atmıştır, OHAL ilan edebilmiştir, İstanbul Sözleşmesini tek taraflı olarak feshine karar verebilmiştir, vatanı ilgilendiren ekonomik, siyasi kararları tek başına alabilmiştir. Yani 84 milyonun zararı söz konusudur. Dolayısıyla sorumlu tek başına onayı veren Noter değil aynı zamanda sadece uyarı cezasıyla yetinen Türkiye Noterler Birliğidir” ifadelerine yer verildi.

“DİPLOMA NEREDE?”

Türkiye Noterler Birliği’ne yapılan başvurunun ardından HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Türkiye Noterler Birliği önündeyiz. Ve bugün Noterler Birliği’ne bir dilekçe ile müracaat ettik. Müracaatımızın konusu Noterler Birliği’nin Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili yarım bıraktığı işlem. Nedir bu işlem? 23 Mayıs 2019 tarihinde Noterler Birliği’ne bir vatandaşın şikâyeti üzerine; Tayyip Erdoğan’ın diplomasının aslı görülmeden, fotokopi evrak üzerinden aslı gibidir sureti yapılması ve bu suretle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmış olması, bu işlemi gerçekleştiren İstanbul 15. Noterine de verilen disiplin yaptırımına ilişkin.

Evet, Noterler Birliği bu işlemin usulsüz olduğuna dair bir yaptırım gerçekleştirdi. Ancak bu işlemi yarım bıraktı. Çünkü eğer bu işlem usulsüzse yani diploma aslı görülmeden suret üzerinden aslı gibidir yapılmışsa bu işleminde iptali gerekir. Bu sahte suretin Yüksek Seçim Kurulu’na verilerek Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması usule, esasa aykırı bir işlemdir. Türkiye Noterler Birliği'ne yapmalıdır, nasıl tamamlamalıdır? Bu işlemin usule ve esasa aykırı olduğunu tespit etmeli ve bu işlem tüm Türkiye’yi, Vatanımızı ilgilendirdiği için Yüksek Seçim Kurulu bu işlemin sonucundan haberdar edilmeli, 84 milyonun uğradığı haksızlığın, zulmün hesabı sorulmalıdır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak masayı devirecek gerçek konu, gerçek muhalefet konusu ‘Diploma Nerede?’ diyerek bu ısrarımızda devam ediyoruz. Sonuç alacağımıza da inanıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

HKP avukatları, 1 Mart 2022’de Yüksek Seçim Kurulu’nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili bugüne kadar gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmadığını iddia ederek, önümüzde gerçekleşecek seçimlerde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmemesi için YSK’ye başvurmuştu.