Yargıda kritik seçim: AYM üyesi, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başında

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:43

Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevine seçildi.



Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde yer verilen duyuruda, Anayasası'nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapıldığı, Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal'ın bu göreve seçildiği ifade edildi.

TOPAL'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Muammer Topal, 1 Ağustos 1966'da Isparta'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988'de mezun olan Topal, 3 Mart 1992'de Danıştay tetkik hakimliğine atanarak mesleğe başladı.

Bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulunan Topal, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını Stratejik Yönetim konulu projesiyle tamamladı. Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hakim adaylarına ihale mevzuatı konulu dersler veren Topal, 24 Şubat 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi.

Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Topal, 17 Aralık 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.