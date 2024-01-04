Yargıtay açıkladı, üye sayılarında düşüş: Dikkat çeken AKP ayrıntısı!
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi parti üye sayılarının son halini açıkladı. Yeni rakamlarda AKP'nin 199 bin üye kaybettiği görülürken; değişim ile CHP'ye 60 bine yakın üye katıldığı belirlendi. Parti içerisinde tartışmaların durulmadığı İYİ Parti'deki düşüş de dikkat çekti.
Türkiye yerel seçim maratonuna hazırlanırken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. 2024 verilerine göre; AKP’nin 199 bin 76 üye kaybettiği belirtildi. AKP'nin güncel üye sayısı 11 milyon 041 bin 464 olarak açıklandı.
En çok üye kaybı yaşayan 2. parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin 108 bin 935 üye kaybettiği belirtilirken; mevcutta 508 bin 578 üyesinin bulunduğu görüldü.
CHP'YE 60 BİNE YAKIN ÜYE KATILDI
Genel başkan seçimlerinin ardından CHP'ye 59 bin 370 yeni üye katılım sağladı.
Siyasi parti üyelerindeki değişiklikler şu şekilde listelendi:
- AKP: 11.041.464
- CHP: 1.428.800
- İYİ Parti: 508.578
- MHP: 486.896
- YRP: 365.767
- DEVA Partisi: 146.820
- GELECEK Partisi: 70.451
- MEMLEKET Partisi: 66.738
- ZAFER Partisi: 43.515
- TİP: 43.206
ALTILI MASA AYRINTISI
Siyasi partilerin geçtiğimiz yıldan bugüne üye değişimleri açıklandı. Buna göre, 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa'da yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'de düşüş görüldü. Liste şu şekilde:
- YRP: +96.376
- CHP: +59.370
- Memleket Partisi: +41.606
- TİP: +32.084
- MHP: +22.804
- Zafer Partisi: +17.980
- Gelecek Partisi: -5731
- Deva Partisi: -30.634
- İYİ Parti: -108.935
- AKP: -199.76
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- Hukuksuzlukta ısrar!
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Anketçiden Erdoğan'a kötü haber
- 'Ben o çocuğu affederim ama...'
- Yerel seçim öncesi kritik hamle