Yargıtay açıkladı, üye sayılarında düşüş: Dikkat çeken AKP ayrıntısı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:29

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:29

Türkiye yerel seçim maratonuna hazırlanırken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. 2024 verilerine göre; AKP’nin 199 bin 76 üye kaybettiği belirtildi. AKP'nin güncel üye sayısı 11 milyon 041 bin 464 olarak açıklandı.

En çok üye kaybı yaşayan 2. parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin 108 bin 935 üye kaybettiği belirtilirken; mevcutta 508 bin 578 üyesinin bulunduğu görüldü.

CHP'YE 60 BİNE YAKIN ÜYE KATILDI

Genel başkan seçimlerinin ardından CHP'ye 59 bin 370 yeni üye katılım sağladı.

Siyasi parti üyelerindeki değişiklikler şu şekilde listelendi:

AKP: 11.041.464

CHP: 1.428.800

İYİ Parti: 508.578

MHP: 486.896

YRP: 365.767

DEVA Partisi: 146.820

GELECEK Partisi: 70.451

MEMLEKET Partisi: 66.738

ZAFER Partisi: 43.515

TİP: 43.206

ALTILI MASA AYRINTISI

Siyasi partilerin geçtiğimiz yıldan bugüne üye değişimleri açıklandı. Buna göre, 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa'da yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'de düşüş görüldü. Liste şu şekilde: