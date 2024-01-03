Son dakika... HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:22

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:22

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçim kararını duyurdu.

Buna göre parti yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek. Parti ayrıca birkaç seçim bölgesinde aday göstermeyecek ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyecek.



Şahin, "HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.



