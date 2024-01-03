Son dakika... HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı
Son dakika haberi... HÜDA PAR, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapılıp yapılmayacağına ve kimi destekleyeceğine ilişkin kararını açıkladı.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçim kararını duyurdu.
Buna göre parti yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek. Parti ayrıca birkaç seçim bölgesinde aday göstermeyecek ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyecek.
Şahin, "HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" açıklaması yaptı.
HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Saatler içinde değişen suçlama
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı