Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Cennet Koyu' hakkında karar!

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde turistik Cennet Koyu’nda yaklaşık 678 bin metrekarelik Hazine arazisine muhalefetin 'beşli çete' olarak adlandırdığı Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis, villa, rezidans ve marina projesine yurttaşlar ile siyasiler sert tepki göstermişti

KONU MECLİSE VE YARGIYA TAŞINMIŞTI

CHP, İYİ Parti ve HDP söz konusu projeyi Meclis gündemine taşıdı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise projenin sahibi Mehmet Cengiz, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde olduğu 14 isim hakkında 18 Temmuz 2022 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘İŞLEME KONULMAMASINA’ KARAR VERİLDİ

HKP’nin suç duyurusunu işleme alan Başsavcılık, Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 31 Ağustos tarihinde Vali Orhan Tavlı hakkındaki dosyanın “işleme konulmamasına” karar verdi.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek söz konusu arazinin satın alınmasına ve bu arazide yapıldığı iddia edilen projelere engel olmamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır.”

"SUÇLULARIN PEŞİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararını Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi. Çolak, yurttaşlar tarafından açılan davalarda Danıştay’ın koya yapılmak istenen proje hakkında iki kez iptal kararı verdiğini anımsattı.

Çolak, “Mahkeme kararlarına uyulmayarak 678 bin metrekarelik hazine arazisi 278 milyon TL’ye Mehmet Cengiz’e devredilmiştir. Böylelikle başta anayasa olmak üzere, Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri ihlal edilmiştir. Kamu görevlilerinin de yasaları ve mahkeme kararlarını hiçe sayarak verdikleri idari izinlerle anılan suçlara iştirakleri söz konusudur” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in yıldırım hızıyla suç duyurusunun işleme konulmaması kararı verdiğini belirten Çolak, “Bekir Şahin, hiçbir araştırma ve inceleme yapmadan Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı kurtararak TCK’de düzenlenen görevi ihmal suçunu işlemiştir. Devran döndüğünde Bekir Şahin de yargılanacaktır. Kamuya karşı işlenen tüm suçların ve suçluların peşinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.