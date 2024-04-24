Yargıtay krizi sürüyor! 22'inci turdan da sonuç çıkmadı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:55

Güncelleme: 24.04.2024 - 12:55

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 20 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 21. ve 22. tur oylaması yapıldı.

Her iki turda da sonuç çıkmayınca 23. tura geçildi.