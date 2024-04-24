Yargıtay krizi sürüyor! 22'inci turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 22. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamayınca 23. tura geçildi.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:55
Yargıtay krizi sürüyor! 22'inci turdan da sonuç çıkmadı
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Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 20 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 21. ve 22. tur oylaması yapıldı.

Her iki turda da sonuç çıkmayınca 23. tura geçildi. 


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