Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi: 4 parti ciddi kan kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Üye sayısını en fazla artıran parti Yeniden Refah Partisi olurken; İYİ Parti, DEVA, Memleket ve Gelecek Partisi'nin üye sayıları düşüşe geçti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı.
Verilere göre son bir yılda üye sayısını en fazla artıran parti 622 bin 847 üye ile Yeniden Refah Partisi oldu.
AKP İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUYOR
AKPa 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AKP'yi 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.
Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin 412 bin 744 üyesi bulunuyor.
DÜŞÜŞTEKİ 4 PARTİ
Geçen yıl 508 bin 578 üyesi bulunan İYİ Parti 412 bin 744'e, 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi 55 bin 554'e düştüğü görüldü.
Partilerin geçen yıl ve şimdiki üye sayıları bu şekilde:
2024
- AKP: 11.041.464
- CHP: 1.428.800
- YRP: 365.767
- MHP: 486.896
- İYİ Parti: 508.578
- DEVA Partisi: 146.820
- Zafer Partisi:43.515
- Memleket Partisi: 66.738
- TİP: 43.206
- DEM Parti: 19.855
2025
- AKP: 11.135.306
- CHP: 1.531.944
- YRP: 622.847
- MHP: 495.447
- İYİ Parti: 412.744
- DEVA Partisi: 134.025
- Zafer Partisi: 71.732
- Memleket Partisi: 55.554
- TİP: 44.077
- DEM Parti: 14.741
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