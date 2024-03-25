Yargıtay'da seçim günü: Dört ismin Akarca’ya rakip olarak çıkması bekleniyor

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılacak seçimde uzun sürenin ardından ilk kez birden çok adayın seçime katılabileceği iddia ediliyor.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00
Yargıtay'da seçim günü: Dört ismin Akarca’ya rakip olarak çıkması bekleniyor
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Yüksek yargıdaki seçim süreci sürüyor. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ardından Yargıtay’da da seçim yapılacak. Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Akarca’nın dört yıllık görev süresi dün doldu. Yüksek Mahkeme’nin dört yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 üye bugün oy kullanacak. Mevcut başkan Akarca dahil bütün üyelerin aday olabileceği seçimde salt çoğunluğu sağlayan aday başkan seçilecek. Salt çoğunluk sağlanamazsa seçimlere devam edilecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamamazsa yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Cumhuriyet’in Yargıtay kaynaklarından öğrendiğine göre Akarca yeniden aday olacak. Akarca’nın karşına ise dört ismin rakip olarak çıkması bekleniyor. Bu kapsamda, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün Yargıtay Birinci Başkanlığı için aday olabileceği konuşuluyor. Kaynaklar, uzun bir sürenin ardından Akarca’ya karşı ilk kez bu kadar fazla ismin aday olabileceğini belirtti.

‘SARAY’LA GÖRÜŞTÜ’ İDDİASI

Adaylardan Şentürk’ün iktidara yakın bir isim olduğu kaydedildi. Şentürk’ün adaylığı için Saray’la da konuştuğu gelen iddialar arasında. Ancak bir kısım üye bu iddiaları yalanlıyor. Şentürk, muhafazakâr kimliği ile biliniyor.

Aday olması beklenen Albayrak ile Kerkez’in de “milliyetçi kesim” olarak adlandırılan üyeler için tercih olduğu kulislerde konuşuluyor. FETÖ tarafından Ergenekon kumpasına dahil edilerek hedef gösterildi iddialarıyla gündeme gelen Kerkez’in milliyetçi kesimin bir kısmının oyunu alabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra Albayrak’ın da milliyetçi kesimin bir kısmının oyunu alabileceği konuşulurken sosyal demokrat kesim olarak adlandırılan üyeleri bir kısmının da oyunu kendisine çekebileceği iddia ediliyor.

KAZANAMAZSA EMEKLİ

Tekrar aday olması beklenen Akarca’nın sosyal demokrat kesimin ağırlıklı oyunu alabileceği, diğer kesimlerden de Akarca’ya doğu bir kayışın yaşanabileceği kaynaklar belirtiliyor. Ancak Yargıtay’dan 2028’de emekli olacak Akarca’nın seçimi kazanamaması durumunda erkenden emekliliğe ayrılabileceği de gelen iddialar arasında. Diğer aday Tuncal ise bir dönem FETÖ soruşturmalarına takıldığı ancak Yargıtay tarafından aklandığı da ileri sürülüyor. 



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