Yargıya depremlerle ilgili ilk 'sorumluluk' başvurusu: 'Tazminatı devlet sağlamalı'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devleti temsil eden idarelerin sorumluluğuna ilişkin ilk başvuru yapıldı. Depremde yaşamını yitiren ve geride 4 çocuğunu bırakan M.T.’nin ailesinin avukatı Doğan Erkan, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere kamu kurumlarına başvurdu; 4 kız çocuğu adına maddi ve manevi tazminatların devlet tarafından sağlanmasını istedi. Dilekçede, idari kusurlar sıralanırken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine işaret edilerek, “Cumhurbaşkanlığı, bu deprem nedeniyle alınmayan tedbirlerden doğrudan sorumludur” denildi.
Hatay İskenderun’da yaşayan 4 çocuk babası M.T., 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdi. M.T.’nin ailesinin avukatı Doğan Erkan, M.T.’nin çocuklarının destekten yoksun kaldığını ve manevi acı yaşadığını belirterek Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Maliye bakanlıklarına, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne, İskenderun Kaymakamlığı’na ve İskenderun Belediyesi’ne başvurdu.
Yasal mevzuata işaret eden Erkan, depremde yıkılan binanın yapı ruhsat/izinlerini yeterli zemin etütü yapmadan veren, denetlemeyen, revize etmeyen, denetleme firmalarını denetlemeyen, depreme ilişkin yasal ve anayasal tedbir görevlerini yerine getirmeyen, arama kurtarma faaliyetlerine geciken idarelerin kusurlu olduğuna işaret etti. Erkan, tüm idari kusurlar ve “olumsuz eylemler” nedeniyle ve sosyal devlet ilkesi ve sosyal risk ilkesi gereği kusursuz sorumluluk gözetilerek, M.T.’nin her bir çocuğu için toplam iki milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini istedi.
(Doğan Erkan)
‘MÜCBİR NEDEN DEĞİL’
M.T.’nin bulunduğu enkazda ilk 36 saat hiç arama kurtarma faaliyeti yapılmadığı, cenazeye 5 gün sonra ulaşılabildiği aktarılan dilekçede, arama kurtarma faaliyetlerinde “hizmetin geç işlemesi ve hizmetin kötü işlemesi” niteliğinde idari kusur bulunduğu belirtildi. 2018’de Türkiye Deprem Haritası’nın yayınlandığı, bu nedenle depremin geleceğinin bilindiği vurgulanan dilekçede, “Bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için önceden tahmin edilmesinin imkansız olması şart. Deprem kuşağında yer alan, devamlı depremlerin olduğu bir bölgede deprem, mücbir sebep olarak nitelendirilmemeli” denildi. Yasa gereği zarar görmesi muhtemel yerlerde tedbir alma yükümlülüğünün devlete ve temsil eden idarelere ait olduğuna işaret edilen dilekçede, buna karşın ifası zorunlu işlem ve eylemlerin yerine getirilmediği kaydedildi.
‘TEKELİNDE TOPLADI’
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de dikkat çekilen dilekçede, “Cumhurbaşkanlığı, bu deprem nedeniyle alınmayan tedbirlerden doğrudan sorumludur. Tüm yürütme yetkisini tekelinde toplayan cumhurbaşkanının yetki sahibi olup sorumluluk sahibi olmaması düşünülemez” ifadeleri kullanıldı. İdarelerin, imar affı nedeniyle de doğrudan sorumlu olduğu aktarıldı.
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