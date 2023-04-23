Muğla'daki peş peşe depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama

Muğla'nın Ula ilçesinde art arda yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:06
Muğla'daki peş peşe depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremlerin ardından Görür yaptığı açıklamada, "Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" dedi.




muğla Ula deprem

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