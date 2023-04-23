Muğla'daki peş peşe depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:06

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremlerin ardından Görür yaptığı açıklamada, "Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" dedi.

Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu. pic.twitter.com/GSUHnh7lKp — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 23, 2023







