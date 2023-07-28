'Yargıya müdahale' Meclis'e taşındı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi SOCAR ile Palmali Holding arasındaki davada “bakanlığın SOCAR lehine karar çıkarması için tehdit ettiğini” gündeme getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 25 Temmuz’daki grup toplantısında tepki gösterdiği konu Meclis’e taşındı. CHP’li Umut Akdoğan, Bakan Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

(Umut Akdoğan)

"YARGIYA GÜVEN YOK"

Önergede, Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 15.7, yargıya güvendiğini ifade edenlerin oranının yüzde 18 olduğu belirtilirken “2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde Türkiye’nin 0.42 puanla 140 ülke arasından 116. sırada yer aldığı anımsatıldı. Akdoğan, “iddiaların kapsamlı olarak değerlendirilmesi amacıyla araştırma komisyonun” açılmasını istedi. Akdoğan, “Hukuk devleti olmanın gereklerini ortadan kaldıran AKP nedeniyle yargıya güven kalmadı” dedi.