CHP’li Köksal olağanüstü meclis toplantısının ardından ateş püskürdü: ‘Ülke iflas noktasında, batıyoruz’

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:03

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:03

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin olağanüstü toplanma talebinin ardından bir araya geldi. AKP ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı ancak olağanüstü toplantı için gereken 200 kişiye ulaşıldı. Yeterli sayıya ulaşılınca görüşmeler başladı. CHP'nin genel görüşme önerisi kabul edilmedi, Meclis yeniden 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Türkiye’nin ekonomik durumuna ve olağanüstü toplatının gerekliliğine ilişkin Cumhuriyet TV’ye kouştu.

“ÜLKE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ZAMLAR”

Meclisin tatilde olmaması gerekitiğini dile getiren Köksal, sözlerine şöyle başladı:

“14 Temmuz’da meclis tatile sokuldu. 15 Temmuz’da da akşam selalar eşiliğinde ülke tarihinde bugüne kadar görülmemiş zamlar yapıldı. Vatandaş açısından çok ağır bir ekonomik tablo ortaya çıktı öte yandan memura, asgari ücretliye, emekliye de adeta sadaka niteliğinde maaş zammı verildi. Ülkede böyle büyük bir ekonomik buhran var, öte yandan cumhurbaşkanı devlet erkanıyla ve ‘hiçbir alakam yok’ dediği paramiliter yapı SADAT’ın CEO’su Melih Tanrıverdi ile Körfez turuna gidip adeta Araplara Cumhuriyet’imizin kaanımları olan kurum ve kuruluşları satma erdine düştü. Böyle bir durumda meclis 1 Ekim’e kadar tatile çıkarıldı. Biz CHP olarak dedik ki ‘vatandaş geçim derdiyle uğraşırken meclis tatilde olamaz’.”

“ÜLKE İFLAS NOKTASINDA, BATIYORUZ”

Meclis Genel Kurulu’nda yaşanları aktaran Köksal, “Önce AKP grubu genel kurula girmedi. Bizim toplantı yeter sayısını bulamayacağımızı düşündüğünü tahmin ediyorum. Biz toplantı yeter sayısını muhalefet bloğu olarak bulduktan sonra genel kurula katıldılar. Görüşmeler yapıldı, akabinde ‘meclisin çalışması’ noktasındaki oylamaya Cumhur İttifakı ret oyu verdi. Bizim verdiğimiz ‘devam önergesi’ de reddedildi ve melisin 1 Ekim’e kadar tatiline devam etmesine kararlaştırıldı. Ülkede her şeye gelen yüzde 100’ün üzerinde zamlar var, konut fiyatları var. Böyle bir Türkiye’de meclisin iki buçuk aya yakın bir süre tatil yapması doğru bir şey değil. Bu olağanüstü bir durum. Olağanüstü durum sadece doğal afet değildir, bu ülke için bu da bir felaket. Çünkü ülke adeta iflas noktasında, batıyoruz. Çarşı pazar yangın yerine dönmüş, anneler pazar artıklarından yiyecek toplayıp yemek pişirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“İKİ TÜRKİYE VAR: SARAY TÜRKİYE’Sİ VE VATANDAŞIN TÜRKİYE’Sİ”

Köksal, iki farklı Türkiye olduğunu vurgulayarak, “Biz bugün ülkedeki sorunların çözümü için mecliste olmayı önerdik ama maalesef AKP ve MHP bu durumda yine bildiğini okudu, ne vatandaşı ne de muhalefeti dinledi ve meclisi 1 Ekim’e kadar tatil etme kararı aldı. İki türlü Türkiye var: bir Saray Türkiye’si, bir de vatandaşın Türkiye’si. Saray Türkiyesi: Bin 150 odalı salonda yaşayıp hiçbir gideri olmayan, ekmek elden su gölden yaşayan bir Türkiye. Orada her şey çok güzel, güllük gülistanlık, hayat tos pembe. Vatandaşın Türkiye’si: Doğalgaz, elektrik faturaları, kira, çocuğunun okul gideriyle, temel gıda maddelerini dahi almakta zorlandığı vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği Türkiye” açıklamasında bulundu.

“GERÇEK GÜNDEM KONUŞULMASIN DİYE...”

Muhalefet partilerinin meclise sunduğu önergelerin AKP ve MHP oylarıyla reddedilme gerekçilerine değinen Köksal, “Şu anda ülkede üç maymunu oynayan bir iktidar kanadı var. Vatandaşın gündeminden kopuk, vatandaşın yaşadığı sıkıntıların çok da konuşulmasını istemeyen, bunun için devamlı gündem değiştirme çabasında olan bir iktidar bloğu var. Bütün bu yaşananlar konuşulmasın diye AKP ve MHP gündem değiştirme çabasında. İşte bu yüzden bizim vatandaşın gerçek gündeminin görüşülmesine yönelik vermiş olduğumuz bütün önergeleri mecliste çoğunluk onlarda olduğu için reddediyorlar. Vatandaşın yaşadığı sorunlara mecliste çözüm getirilmesini istemiyorlar. Onlar sarayı ve sarayın yandaşlarını mutlu etmeye, sarayın ve sarayın yandaşlarının sorunlarını çözmeye yönelik bir iktidar anlayışında oldukları için vatandaşın gündeminden koğuk bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.