Yasa Meclis'te: Rantta hedef göller

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu tam ismi “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba yasa teklifinin” görüşmeleri İliç’te dokuz emekçinin siyanürlü toprak altında kaldığı facianın ardından ertelenmişti. Teklifin gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor. Bu teklifin içerisinde tartışma yaratan düzenlemeler de yer alıyor.

Teklif, Kıyı Yasası’nda da değişiklik yapıyor. Kıyı Yasası, denizlerde imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralları yapılmasına olanak sağlıyordu. Ancak Meclis’e sunulan teklif kapsamı daha da genişletiyor. Teklife göre içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında yenilenebilir enerji üretim santralları kurulabilecek.

ENERJİ İÇİN DENİZLER YETMEDİ

Ayrıca bunun için imar planı yapılmasına da gerek olmayacak. Yani denizler dışında artık göllerde de yenilenebilir enerji üretim santralı yapılabilecek. Yenilenebilir enerji üretim santralları, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi birçok santralı kapsıyor.

Yine teklife göre, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde imar planı yapılmaksızın Elektrik Piyasası Yasası’na göre hidrolik kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi de kurulabilecek. Ayrıca bu alanlarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü veya DSİ Genel Müdürlüğü’nün izniyle sulama birlikleri tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi de kurulabilecek.