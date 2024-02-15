Meclis'te olay tartışma! Murat Kurum için dikkat çeken çağrı: Gözaltına alınmalı...

15 Şubat 2024 Perşembe, 11:21

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin liç göçüğü altında kaldığı maden faciası ile ilgili Meclis Araştırması açılmasına dair siyasi parti gruplarının ortak önergesi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda 22 kişilik komisyon kurulacak ve çalışma süresi 3 ay olacak. Önerge görüşmesi sırasında CHP’li Mustafa Adıgüzel "Savcıları İliç'e değil, Murat Kurum’a, Binali Yıldırım'a gönderin" dedi.