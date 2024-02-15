Meclis'te olay tartışma! Murat Kurum için dikkat çeken çağrı: Gözaltına alınmalı...
Meclis'te olay tartışma! Murat Kurum için dikkat çeken çağrı: Gözaltına alınmalı...
Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin liç göçüğü altında kaldığı maden faciası ile ilgili Meclis Araştırması açılmasına dair siyasi parti gruplarının ortak önergesi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda 22 kişilik komisyon kurulacak ve çalışma süresi 3 ay olacak. Önerge görüşmesi sırasında CHP’li Mustafa Adıgüzel "Savcıları İliç'e değil, Murat Kurum’a, Binali Yıldırım'a gönderin" dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay 'U dönüşü' göndermesi
- Evlilik desteği alan yurttaş İmamoğlu'na teşekkür etti
- Meclis'te olay tartışma!Meclis'te olay tartışma! Murat K
- 'Projelerimiz kamu yatırım programına alınmıyor'
- Faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü markaya dava açtı!
- Erdoğan Hatay'da söylediği sözleri unuttu
- Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a vaat yanıtı
- Emekli binbaşılar Beşiktaş'ta eylemde
- Mansur Yavaş, Altınok ve Kurum'u topa tuttu
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- CMXXIV'i izleyen kişi izlenimlerini paylaştı
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!