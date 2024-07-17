Yasa teklifi ‘yıldırım hızı’yla komisyona geldi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, bugün sokak hayvanlarıyla ilgili ötanazi olasılığına de içeren yasa teklifini görüşmek için toplanacak. Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin başkanlığını yaptığı komisyon, Meclis’in yeni yasama döneminde daha önce hiç toplanmamıştı. Komisyona 12 Temmuz’da havale edilen ve hemen 16 Temmuz’da görüşülmesine karar verilen Hayvanları Koruma Yasası’nda değişiklik önerisi öncesi pek çok teklif verilmişti. Örneğin komisyona 2023’te havale edilen ve kırsalda yaşayan insanların temiz suya, sosyal güvenlik haklarına, iş sağlığı ve güvenliği ile ekonomik bir gelişmişlik düzeyine erişmelerini öngören yasa teklifi hâlâ görüşülmeyi bekliyor. Ayrıca komisyonda yangın, sel ve heyelan gibi afetler nedeniyle zarar gören ormanların statüsünün korunması, fındık üretiminden daha fazla gelir elde edilmesi ve çay üreticilerinin sorunlarıyla ilgili yasa teklifleri de bekliyor.

Komisyon bir önceki yasama döneminde de yine Hayvanları Koruma Yasası’nı değiştirmek ve evcil hayvanlara çip takılması, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar getirilmesi için toplanmıştı. Bu kapsamda komisyonun 6 Temmuz 2021’de yaptığı oturumunda konuşan AKP’li Mustafa Yel, “Hiçbir hayvanın kılına zarar vermeden hızlı bir kısırlaştırma seferberliği için merkezi bütçeden ek destek ve belediyelerimizin de sağlayacağı desteklerle bu konuda önümüzdeki üç yıl içerisinde bu sorunu en hafif şekile indirerek çözmek istiyoruz” demişti. MHP’li Hasan Kalyoncu da “Kısırlaştırmayı tam olarak uygulayabilirsek on yıl sonra bizim sokaklarımızda bu problem kalmayacak” yorumunu yapmıştı.