Yasin Ekrem Serim kimdir? Yeni Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:46

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:46

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Yasin Ekrem Serim kimdir? Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? İşte, Yasin Ekrem Serim hakkında merak edilenler...

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı. Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

YASİN EKREM SERİM ÖZEL HAYATI

Yasin Ekrem Serim, evli ve 2 çocuğu vardır.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Yıldız

Burak Akçapar

Mehmet Kemal Bozay

Yasin Ekrem Serim