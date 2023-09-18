'Yaşlılık' nedeniyle istifası istenen başdanışman: Cumhurbaşkanımız çok genç değil

Yayınlanma: 18.09.2023 - 21:01

Güncelleme: 18.09.2023 - 21:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 başdanışmanı ile yollarını ayırdı. 15 ismin kimlerden oluştuğu tam olarak netleşmezken başdanışmanlara bu durum telefonla bildirildi. Danışmanları arayan ismin ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı olduğu öğrenildi.

Halktv'nin haberine göre çoğunluğu 65 yaş üstünde olan isimleri arayan Kıratlı, telefonda, "Yaşınız gereği istifa edebilirsiniz" dedi. Ancak Kıratlı'nın istifa çağrısına karşı başdanışmanlar istifa etmeseydi ne olacağı ise bilinmezliğini koruyor.

'BU HAMLE GEREKLİYDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin gizli tutulmasını isteyen bir başdanışman, "Ortalıkta 15 kişilik bir liste dolaşıyor. Ancak yanlışlıklar var o listede. Görevden alınan bazı isimler artık çok yaşlıydı ve uzun süredir bu görevdeydiler. Bir oy düşüşü söz konusu. Taze bir kana ihtiyaç vardı ve bu hamle gerekliydi. Dahası Cumhurbaşkanımız bu isimlerden aktif bir danışmanlık hizmeti alamadı" dedi.

'TASARRUF' İDDİASI

"Görevden alınan isimlerin bazıları yeni görevlere getirilecek" diyen başdanışman, "Mesela istifa ettirilen Ayşenur Bahçekapılı Turkcell Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Bazı isimler ise kurultay sürecinde yeni görevlere getirilecek. Tüm bunların yanı sıra külliye tasarruf tedbirleri uyguluyor. Bu isimlerin istifa ettirilmesinin bir diğer nedeni de tasarruf" diye konuştu.

Görevden alındığı kesinleşen başdanışmanlar arasından yer alan eski gazeteci Mehmet Akarca da yaptığı açıklamada, "Daha önceden istifa etmemize izin verilmiyordu. Öyle istifa etmek kolay mı? Sadece 60 yaş ve üzerindekilere istifa etmesi için imkan tanındı. Telefonla arandık. Kibarca söylendi. Ancak beklemiyorduk" dedi.

Akarca, görevine son verilen bazı isimleri hiç tanımadığını söyleyerek, "Kimler gitti, kimler kaldı bilmiyorum. Bazı danışmanları hiç tanımıyorum bile. Şuayıp Birinci mesela. Kim bu bilmiyorum" diye konuştu.

'BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM'

"İstifaya zorlanan isimler yaşlı isimler. Bir yenilenmeye, taze bir kana ihtiyaç vardı' deniyor. Sizce de öyle mi?" sorusuna Akarca, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok genç değil. Kendisi çok genç olsaydı 'bize yaşlandı' diyebilirlerdi. Kendisi devleti idare ediyor. Ama belki de onu düşünüyorlardır. Kan lazımsa kan bulunur. Memlekette kan bol. Ben kimsenin adamı değildim. 65 yaşından sonra genel müdürlük yaptırdılar bana. Cumhurbaşkanımız herkesi tanır, kimin ne olduğu bilir" ifadelerini kullandı.

'PARA PUL İÇİN ÇALIŞMIYORDUK'

"Tasarruf için sizlerin istifa etmesi istendiği iddiası var. Sizce de tasarruf mu mesele?" sorusuna ise Akarca, "Hayır hayır. Yüksel bir maaş ödenmiyordu. Mesele para değil. Makul bir maaş alıyorduk. Emekli maaşımın altında bir miktar alıyordum. Bizler para pul için çalışmıyorduk. Parayla ölçülecek bir iş değildi. Ancak şunu bilinmenizi isterim. Başdanışmanlık görevimiz son buldu. Ama başka kurullardaki görevlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Görevden alındığı kesin olan isimler arasında hazırladığı bitkisel ilaçlarla tanınan Türkiye’nin yakından tanıdığı İbrahim Saraçoğlu, 2017- 2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek ve eski gazeteci Mehmet Akarca yer alıyor.